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Президент Беларуси о «Белшине»: И наручники чтобы перед ним лежали. Другого разговора быть не может

24 января 2020 17:44
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 24 января совершил рабочую поездку в Шклов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент не ограничился предложенным маршрутом.

Уже на месте заявил: посетит сегодня несколько других предприятий региона.

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Область, кстати, не справилась с главным показателем – не достигла заявленного валового регионального продукта. Причины разные.

Губернатор держит ответ по основным промышленным игрокам. «Белшина» планирует модернизацию.

Президент Беларуси о «Белшине»: И наручники чтобы перед ним лежали. Другого разговора быть не может-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Мой тебе совет: возьми у него наручники, положи директору на стол наручники и скажи ему. Под ту продукцию, которую он произведет и реализует на рынках (он же тебе сказал, что у него есть рынки), мы ему дадим оборотные средства. Он продаст шину – вернет деньги. Понятно? И наручники чтобы перед ним лежали. Другого разговора быть не может.

Александр Лукашенко: они просчитались: думали, я побегу в Россию, тоже буду богатым, пушистым, белым, красивым

Президент Беларуси о «Белшине»: И наручники чтобы перед ним лежали. Другого разговора быть не может-4

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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