От положения дел в регионе до вопросов внешней политики. Итоги рабочей поездки Президента в Шклов

Новости Беларуси. 24 января Александр Лукашенко посетил РУП «Завод газетной бумаги» в Шклове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что касается развития Шклова и региона в целом, то задачи предельно жесткие и четкие. Развивать экономику, реагировать на требования рынка, но и не завозить из-за рубежа то, что можем спокойно произвести дома. Традиционно глава государства пообщался и с трудовым коллективом. Продолжит Екатерина Жилянина.

Богатая на древесину страна, разумеется, делает ставку на собственное сырье. Решение принято давно, результаты модернизации отрасли уже очевидны. Годы напряженной работы, критики, за это время были взлеты, падения и даже громкие отставки. Но сегодня деревообработка страны избавляется от ярлыка проблемной отрасли, выходит на устойчивую эффективную работу. Импорт продукции снижается, экспорт растет. Расширяется ассортимент. Все новые и новые линии открываются на предприятиях. Но без сложностей не обходится. Есть и слабые места. Екатерина Жилянина, корреспондент:

«Завод газетной бумаги» в Шклове начал работу в 2006 году. Перспективы были большие, планировалось сделать ставку на выпуск уникальной для страны продукции. То есть на возможность заменить импорт и освоить новые рынки. Но на пути к рентабельной работе столкнулись со сложностями. Приходилось обращаться и за помощью государства. Своими силами не могли погасить кредиты, а теперь еще подвел чешский партнер.

Начали строить новую линию по выпуску бумаги для облицовки. Но партнер не выполнил обязательства. Компенсацию белорусы пытаются получить через международные суды. Линию же эту пока хоть частично приспособили под выпуск других товаров. Александр Лукашенко: нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел – плевать на все союзы и прочее

В конце года правительство положило на стол Президента список предприятий – инвестпроектов, которые не справились с реализацией бизнес-плана. Для преодоления трудностей просят помощь государства. Скорейший запуск мощностей, понятно, выгоден стране, но бездумно тратить деньги из бюджета никто не будет.

Александр Лукашенко тогда отправил предложения на доработку, специально созданная рабочая группа еще раз изучала положение производств и объективность запроса. Все ли возможное сделали сами на местах? Сколько реально требуется средств для решения проблемы? И главное – эффективны ли предложенные меры? Президент пообещал, что вскоре и сам посетит одно из таких предприятий, чтобы лично изучить положение дел. Президент Беларуси о Чехии: «Мы их должны поставить на место – так нельзя относиться к стране»

К 2023 году здесь хотят выйти на мощность в 30 тысяч тонн. Около 12-13 тысяч тонн – потребность собственного рынка. Пока завозим из-за границы. Александр Лукашенко четко дает понять: если можем произвести сами – никакого импорта! Помимо этого, предприятия в деревообработке, точнее, даже в целлюлозно-бумажной ее составляющей, есть еще два проекта – в Добруше и Светлогорске. С их реализацией открываются новые горизонты. По одному из них решение не принято. Президент Беларуси о «Белшине»: И наручники чтобы перед ним лежали. Другого разговора быть не может

Алексей Молчанов, заместитель директора РУП «Завод газетной бумаги»:

Уважаемый Александр Григорьевич! Наше предприятие освоило выпуск и реализацию каркасно-щитовых домов типа «таунхаус» деревянных. В Евросоюзе. Даже есть поставка в Японию. Однако на сегодняшний день в Беларуси нет нормативно-правовой базы для проектирования и реализации двухэтажных жилых домов. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Знаю такую проблему. А какая нормативная база? Чего не хватает? Алексей Молчанов:

Вопрос старых норм пожарной безопасности и электробезопасности, которые препятствует реализации таких домов. Александр Лукашенко:

Я так и понял, что что-то из области дури. Не надо там ссылаться на начальников в правительстве. В первом квартале решите эту проблему. Если надо мое вмешательство – пожалуйста. Я подпишу любой документ. Я знаю его дома, я видел. Люди, мне знакомые, эти дома построили. Наплевали на эту безопасность. Я был в этих домах, чтобы посмотреть, что это за дома. В двух уровнях, да? Двухэтажные? Отличные дома. Что за проблема у нас – проводку эту…

Перед тем, как ехать на маслодельный завод, Президент задает вопрос главе района: почему допустили падеж молодых телят? С этим вопросом еще будут разбираться. Александр Лукашенко:

Почему у тебя дохнет молодняк? Ответь мне на вопрос. Почему ты людям не раздал телят – каждому по теленочку в деревне? Сказал бы: «До весны, пожалуйста, сохрани, вот тебе деньги». Если ты уже не знаешь, что делать. Почему ты не поступил старым дедовским методом? Маслодельный завод в Шклове работает неплохо. Но всегда хочется большего. Тем более так много вложили не только средств, но и усилий в наше сельское хозяйство. Рядом, на заводских площадях, трудится частник. Это не плохо, как таковой конкуренции нет, каждый занял свою нишу. Но Президента интересует вопрос: не будет ли эффективнее объединить предприятия? Работают-то все на одном сырье, в одной сырьевой зоне. Александр Лукашенко в Шклове: «Если ты производишь табуретку, импортной табуретки в стране быть не должно!»