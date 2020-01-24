Александр Лукашенко: нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел – плевать на все союзы и прочее

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел – плевать на все союзы и прочее. А мы дрожим, боимся свою страну защитить. Вы должны заниматься конкретным делом, у вас есть сфера, вы ей и занимайтесь. А если вам надо какая-то отдушина, вы ко мне придете и скажете.

Хватит смотреть по сторонам и быть пушистыми и белыми.

У нас есть свои интересы, свое государство и свой народ, и мы должны их защитить, чего бы нам это не стоило.

А то мы производим продукты питания – девать некуда, нам по импорту каждый год прирост по поставкам продуктов питания. У нас лес девать некуда – деревообработка своя. У нас какие-то Кроношпаны политику осуществляют и диктуют. Забудьте! Мы их не прессуем, не унижаем. Надо работать на страну, а потом на другие страны. Это я публично предупреждаю, это всех касается. Слишком «порядочные» стали.