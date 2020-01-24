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Александр Лукашенко: нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел – плевать на все союзы и прочее

24 января 2020 12:55
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 24 января совершил рабочую поездку в Шклов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Александр Лукашенко: нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел – плевать на все союзы и прочее-1

Александр Лукашенко в Шклове: «Если ты производишь табуретку, импортной табуретки в стране быть не должно!»

Александр Лукашенко рассказал о причинах трудностей и конфликта с российской стороной в сфере поставок энергоресурсов – газа и нефти.   

Александр Лукашенко: нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел – плевать на все союзы и прочее-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел – плевать на все союзы и прочее. А мы дрожим, боимся свою страну защитить. Вы должны заниматься конкретным делом, у вас есть сфера, вы ей и занимайтесь. А если вам надо какая-то отдушина, вы ко мне придете и скажете.  

Хватит смотреть по сторонам и быть пушистыми и белыми.

У нас есть свои интересы, свое государство и свой народ, и мы должны их защитить, чего бы нам это не стоило.

А то мы производим продукты питания – девать некуда, нам по импорту каждый год прирост по поставкам продуктов питания. У нас лес девать некуда – деревообработка своя. У нас какие-то Кроношпаны политику осуществляют и диктуют. Забудьте! Мы их не прессуем, не унижаем. Надо работать на страну, а потом на другие страны. Это я публично предупреждаю, это всех касается. Слишком «порядочные» стали.   

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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