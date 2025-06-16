Кубок сильнейших спортсменов по гребле на байдарках и каноэ состоится в Заславле
Сильнейшие спортсмены из пяти стран примут участие в Кубке сильнейших, международном турнире по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Состязание пройдет на гребном канале в Заславле. Конкуренцию представителям отечественной сборной составят атлеты из России, Казахстана, Узбекистана и Китая. В составе белорусской команды выступят в том числе призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы Марина Литвинчук и Ольга Худенко. Для отечественных спортсменов это отличная возможность проверить свои силы перед чемпионатом Беларуси, который станет отборочным к планетарному форуму. Помимо соревновательной программы, запланирован ряд активностей для болельщиков.
Марина Литвинчук, трехкратный призер Олимпийских игр по гребле:
Конечно, события масштабные, мы очень ждем этих соревнований, готовимся к ним и будем стараться показать наивысший результат. Подъедут достаточно сильные спортсмены, не во всех видах, но будет хорошая конкуренция в олимпийских дистанциях. Я уверена, что приедет большое количество людей. На самом деле те эмоции, которые дарят наши болельщики, наши белорусы, просто незабываемы.
Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Кроме того, что здесь будет интересное зрелище, мы еще планируем и ряд активностей. Поэтому уверен, что от мала до велика, и детишки, и взрослые, получат здесь ряд эмоций. Мы планируем активности, на которых можно будет попробовать себя в различных видах спорта. Поэтому здесь можно будет не только поболеть и увидеть яркую борьбу, но и получить яркие эмоции, хорошие призы и подарки от участия в конкурсе.
Кубок сильнейших спортсменов стартует 18 июня. Всего участники разыграют 23 комплекта наград.