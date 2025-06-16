Кубок сильнейших спортсменов по гребле на байдарках и каноэ состоится в Заславле

Сильнейшие спортсмены из пяти стран примут участие в Кубке сильнейших, международном турнире по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Состязание пройдет на гребном канале в Заславле. Конкуренцию представителям отечественной сборной составят атлеты из России, Казахстана, Узбекистана и Китая. В составе белорусской команды выступят в том числе призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы Марина Литвинчук и Ольга Худенко. Для отечественных спортсменов это отличная возможность проверить свои силы перед чемпионатом Беларуси, который станет отборочным к планетарному форуму. Помимо соревновательной программы, запланирован ряд активностей для болельщиков.