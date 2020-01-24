Александр Лукашенко об интеграции: «Мы не можем быть частью какой-либо страны»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я как первый Президент этой страны, которого совершенно случайно избрали Президентом вы.

Александр Лукашенко: Отобрать нефть неудобно, и Россия совершила манёвр

Я на это пойти не могу. Вы слышали, Путин напрямую намекал, что если вы хотите внутренние цены на газ и нефть, то мы должны быть одной страной. В переговорах с президентом (России – прим. ред.) я четко и однозначно полтора-два года тому назад сказал: этого в Беларуси не может сделать никто. Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения.