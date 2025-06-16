Главное – комфорт! Как белорусские школы готовятся к новому учебному году?

Пока абитуриенты держат руку на пульсе вступительной кампании, школьники беззаботно проводят каникулы. В это время учреждениях образования кипит работа: в планах на лето ремонты, обновление оборудования и благоустройство территорий. В новом учебном году белорусские школы примут более миллиона учащихся, в том числе 90 тысяч первоклассников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сентябре ребята придут в комфортные классы и с радостью приступят к занятиям – репортаж Анны Корольчук.

За четыре года количество учеников в Романовичской школе увеличилось в четыре раза! Рядом с деревней активно развивается частная жилая застройка. Чтобы ребята не ездили в областной центр, а могли комфортно учиться рядом с домом, в здании 1965 года начали капитальный ремонт.

Надежда Юрченко, директор Романовичской средней школы:

В прошлом году был для детей подготовлен актовый зал, спортивный зал, заменена все кровля (на всем учреждении образования). Сейчас ведутся строительные работы по утеплению и отделке фасада. По окончанию оздоровительного лагеря школьного будут планироваться работы внутри школы: это подготовка, косметический ремонт всех учебных кабинетов.