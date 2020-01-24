Президент Беларуси о Чехии: «Мы их должны поставить на место – так нельзя относиться к стране»

«Завод газетной бумаги» в Шклове. Президент спрашивает, какие трудности, в чем причина, что сделано для решения. Чтобы защитить свои интересы в судах, завод вместе с правительством разработал пошаговую программу. По ней и действуют. Чехи должны 10 млн евро. Для того, чтобы наладить оборудование, не хватает 6 млн евро. Но, конечно, для успешного запуска нужна еще оборотка.

Юрий Лука, директор «Завода газетной бумаги»:

Эта компания пытается уйти от ответственности. Они должны выплатить нам штрафы и пени, положенные по контракту. К сожалению, мы эти деньги не смогли вернуть, поскольку генеральный подрядчик предпринял определенные меры. Он подал на нас иск, что мы неправильно себя ведем и неправильно провели гарантийные испытания. Рассмотрение этого иска состоялось в международном арбитраже. В иске было полностью отказано и признана правота «Завода газетной бумаги».

Кроме того, была еще определена арбитражом выплата в адрес «Завода газетной бумаги» полностью всех судебных издержек, которые мы понесли. Обращение новое в «Коммерцбанк» с требованием выплатить незамедлительно эту сумму, к сожалению, опять ни к чему не привело.

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