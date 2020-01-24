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Александр Лукашенко: они просчитались: думали, я побегу в Россию, тоже буду богатым, пушистым, белым, красивым

24 января 2020 15:21
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 24 января совершил рабочую поездку в Шклов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

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Александр Лукашенко: они просчитались: думали, я побегу в Россию, тоже буду богатым, пушистым, белым, красивым-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Что касается меня лично, я уже наработался, мне уже большей власти или меньшей не надо. Во имя того, чтобы продлить свое существование, получить ключи от какого-то там «склада» в России, для меня неприемлемо. Я не хочу быть последним Президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть не хочу.

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Александр Лукашенко: они просчитались: думали, я побегу в Россию, тоже буду богатым, пушистым, белым, красивым-4

Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие.

Россияне – это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас.

Я на это пойти не могу. Они просто просчитались: думали, что (утрируя скажу) дадут мне ключи от «склада» и я побегу в Россию, тоже буду богатым, пушистым, белым, красивым. Не надо! Я буду работать в своей стране, чего бы мне это не стоило.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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