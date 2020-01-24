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Александр Лукашенко о предприятии «Химволокно»: «Там должны быть кардинальные подвижки»

24 января 2020 17:44
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Новости Беларуси. 24 января Президент Беларуси во время рабочей поездки в Шклов не ограничился предложенным маршрутом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже на месте заявил: посетит сегодня несколько других предприятий региона.

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«Химволокно». Там не реализована вторая очередь переоборудования. Как оказалось, правительство и вовсе усомнилось: не слишком ли велики риски – высокая зависимость потенциальной продукции от импортного сырья.  

Возникают вопросы: зачем строили такие планы и как теперь добиться максимальной выгоды?

Александр Лукашенко о предприятии «Химволокно»: «Там должны быть кардинальные подвижки»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Я специально приеду к весне ближе, но там должны быть кардинальные подвижки. Всякая болтовня и размазня по поводу «надо – не надо, сырье, рынки» быть не может. Вы должны четко определиться: откуда сырье, что производим и куда сбываем продукцию.

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Александр Лукашенко о предприятии «Химволокно»: «Там должны быть кардинальные подвижки»-4

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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