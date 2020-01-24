Александр Лукашенко: «Каждый год, перед Новым годом нам приходится стоять на коленях и вымаливать эти нефтепродукты»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко с рабочей поездкой побывал в Шкловском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства отметил, что для нас нефтегазовые споры с Россией в предновогоднее время стали уже традицией. И сейчас, учитывая все обстоятельства и тенденции, пришло время заняться диверсификацией поставок чёрного золота. И это логично. Чтобы через несколько лет, когда российская нефть для нас будет продаваться по общемировым ценам, быть полностью к этому готовыми и не зависеть от одного источника. Варианты есть, ведутся переговоры. Александр Лукашенко об интеграции: «Мы не можем быть частью какой-либо страны»





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Поэтому, что касается газа, нас «кинули», не вывели на равные цены; что касается нефти – платите больше, чем они продают полякам и венграм, немцам. Где такое видано? Но самое главное – я ведь понимаю – вы видите, что каждый год, перед Новым годом нам приходится стоять на коленях и вымаливать эти нефтепродукты. Когда Владимир Владимирович Путин задал мне вопрос, я ему нарисовал картину, я не блефовал, а прямо сказал, как мы будем работать, если вы будете подобным образом себя вести.

Александр Лукашенко: Отобрать нефть неудобно, и Россия совершила манёвр Мы с Балтики будем закупать нефть через Латвию, мы уже железнодорожным транспортом у норвежцев поставляем нефть. 22 января она была в порту. Второй маршрут мы прорабатываем с Гданьска по Польше. Но надо будет забрать нефтепровод «Дружба» и реверсом в обратную сторону поставить в Беларусь нефть. Сейчас по «Дружбе» они качают 70 млн тонн нефти для нас и для Европы, продают через нас нефть. Александр Лукашенко о выборах: «Если вы меня не изберете, я на вас не обижусь»

Я Путину прямо сказал: на первом этапе, если мы с поляками договоримся (на рынке море нефти – только покупай. Она немножко дороже, чем российская) будем реверсом поставлять по одной из трех труб на наши заводы. Третье направление – оно опробовано, по-моему, 11,5 млн тонн мы поставляли с Венесуэлы. Вот три направления. И четвертое – это Россия. Мы не отказываемся от этой нефти. Но таким образом произойдет диверсификация поставок. Александр Лукашенко: нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел – плевать на все союзы и прочее

То есть мы не из одной страны, от монополии будем получать нефть – с Балтики по двум каналам, с Черного моря. Мы начали тестировать эти маршруты, хотим посмотреть, что получится на самом деле. Какие у нас будут потери по сравнению с нынешней ценой российской нефти. Это не блеф, это не то, что, как они там говорят, Лукашенко ставки поднимает перед переговорами. Никаких ставок. Мы просто смотрим, что мы будем иметь, сколько мы будем при этом терять. Если мы сейчас это не решим, то через два года мы будем бешеными темпами это реализовывать. Потому что тогда уже речи не будет даже об этих 18 % таможенной пошлины, которую они еще у нас не забрали, и о том, что цена российской нефти будет дешевле. Поэтому, хотим мы этого или нет, мы будем идти этим путем. Нам нельзя зависеть от одного человека, одной страны, одного предприятия. Это монополизм, и в этом наша проблема. Мы договариваемся со всеми: американцами, Саудовской Аравией, Эмиратами. Нормальная цена. Поэтому никакого блефа, никакого давления, все по-честному. Они захотели, чтобы мы платили, мы будем платить. Но, ведя переговоры по всем направлениям, мое указание правительству – все, что стоит, за это надо платить. Александр Лукашенко: они просчитались: думали, я побегу в Россию, тоже буду богатым, пушистым, белым, красивым