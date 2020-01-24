Александр Лукашенко: Отобрать нефть неудобно, и Россия совершила манёвр

Новости Беларуси. 24 января Александр Лукашенко посетил РУП «Завод газетной бумаги» в Шклове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко в Шклове: «Если ты производишь табуретку, импортной табуретки в стране быть не должно!»
Новости Беларуси. 24 января Александр Лукашенко посетил РУП «Завод газетной бумаги» в Шклове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко в Шклове: «Если ты производишь табуретку, импортной табуретки в стране быть не должно!»
Важные проблемы государственного масштаба были озвучены во время общения с трудовым коллективом. Спрашивали о глобальном: о суверенитете и независимости, экологии и науке. Конечно, не могли обойти стороной и вопрос поставок углеводородов в нашу страну. Эта тема одинаково заботит и простых белорусов, и, конечно, руководство нашей страны. Особенно, если учитывать информационный фон – не всегда объективный и корректный.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Несогласие и конфликт с Россией произошли из-за того, что от нас потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая. Они совершили маневр. Взяли эту половину, которую мы получали, реализуя нефтепродукты – свой товар. Купили там нефть, переработали, продали. Вот эту половину мы имели. Отобрать ее неудобно, и они совершили маневр – ввели у себя налог на добычу полезных ископаемых и этим самым подняли цену на нефть. Постепенно по 15-20 % подвели нас к мировой цене. Мы сегодня имеем 18-20 % всего лишь от этой таможенной пошлины, то есть нефть у нас чуть-чуть дешевле, чем мировая, всего лишь на 10 %.
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Когда мы поставили вопрос: братья, дорогие, старший брат, так же не поступают. Нельзя же нас за дураков держать. Там это взяли, в налог внесли. Притом до цента, до доллара. Ни больше, ни меньше, именно столько. И когда мы стали разбираться, мне напрямую доложили люди, которые готовили эти нормативно-правовые акты, законы, указы, постановления правительства, что это сделано специально, чтобы надавить на Беларусь. Зачем надавить, догадайтесь с трех раз. Разные были теории, заключения и прочее. Вы их слышали. И все они, наверное, имеют место.