Александр Лукашенко: Отобрать нефть неудобно, и Россия совершила манёвр

Новости Беларуси. 24 января Александр Лукашенко посетил РУП «Завод газетной бумаги» в Шклове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко в Шклове: «Если ты производишь табуретку, импортной табуретки в стране быть не должно!»

Важные проблемы государственного масштаба были озвучены во время общения с трудовым коллективом. Спрашивали о глобальном: о суверенитете и независимости, экологии и науке. Конечно, не могли обойти стороной и вопрос поставок углеводородов в нашу страну. Эта тема одинаково заботит и простых белорусов, и, конечно, руководство нашей страны. Особенно, если учитывать информационный фон – не всегда объективный и корректный.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Несогласие и конфликт с Россией произошли из-за того, что от нас потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая. Они совершили маневр. Взяли эту половину, которую мы получали, реализуя нефтепродукты – свой товар. Купили там нефть, переработали, продали. Вот эту половину мы имели. Отобрать ее неудобно, и они совершили маневр – ввели у себя налог на добычу полезных ископаемых и этим самым подняли цену на нефть. Постепенно по 15-20 % подвели нас к мировой цене. Мы сегодня имеем 18-20 % всего лишь от этой таможенной пошлины, то есть нефть у нас чуть-чуть дешевле, чем мировая, всего лишь на 10 %. Александр Лукашенко: нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел – плевать на все союзы и прочее