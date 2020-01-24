Президент Беларуси – сотрудникам «Завода газетной бумаги» в Шклове: «Надо шевелиться»

Новости Беларуси. 24 января Александр Лукашенко посетил РУП «Завод газетной бумаги». В традиционном общении с людьми глава государства (как правило, Президент не упускает такой возможности во время рабочих поездок) затронул разные вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде всего, конечно, положение дел за заводе и его перспективы.
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