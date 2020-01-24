Президент Беларуси – сотрудникам «Завода газетной бумаги» в Шклове: «Надо шевелиться»

Новости Беларуси. 24 января Александр Лукашенко посетил РУП «Завод газетной бумаги». В традиционном общении с людьми глава государства (как правило, Президент не упускает такой возможности во время рабочих поездок) затронул разные вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде всего, конечно, положение дел за заводе и его перспективы.

Технологию здесь на заводе уже освоили. Оценили такой бытовой комфорт и сами белорусы. В общем, спрос на шкловский товар будет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все, что вы производите здесь, купят. Бумага нужна, мебель нужна. Для мебели – то, что вы производите, тоже будет всегда нужно. Но надо шевелиться. Все, что нужно от государства, вы получите, уже получаете. Поэтому вперед – на баррикады! Зарплата у вас приличная, не знаю, куда вы деньги складываете. По крайней мере, дай Бог каждому.

Александр Лукашенко: «У меня даже нет мобильного телефона»