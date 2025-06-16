Зачем Запад пугает своих граждан войной с Россией? Рассказал военный эксперт

Если раньше мнимая угроза с Востока витала только в политических европейских кругах, то сегодня с их же подачи этими фобиями буквально пичкают общество, перенося эти «пугалки про агрессивного медведя» из парламентских залов на кухни рядовых европейских граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зачем и кому это нужно? Этот вопрос адресуем военному эксперту Юрию Кнутову. Итак, зачем европейскому истеблишменту запуганные граждане, которые готовятся к войне?

Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО (Россия):

Если говорить о готовности Евросоюза к ведению войны, то, конечно, на сегодня она еще пока оставляет желать лучшего. Это больше психологическое давление на население, основная цель – раскрутить гонку вооружений. Евросоюз находится в тяжелейшем кризисе, особенно после отказа от дешевого российского газа. И нужно чем-то оправдать неудачные политические решения, которые были приняты ведущими странами ЕС в отношении России. И, естественно, самое лучшее оправдание – это обвинить Россию в том, что она готовится к войне. Более того, американцы, со своей стороны, также давят на страны НАТО. Трамп поставил ультиматум на предстоящем саммите лидеров стран Североатлантического альянса поднять планку военных расходов к 2030 году примерно до 5 %. Как-то надо же эти расходы оправдать. То есть нужен враг. И враг, естественно, это Союзное государство России и Беларуси.