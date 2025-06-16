Зачем Запад пугает своих граждан войной с Россией? Рассказал военный эксперт
Если раньше мнимая угроза с Востока витала только в политических европейских кругах, то сегодня с их же подачи этими фобиями буквально пичкают общество, перенося эти «пугалки про агрессивного медведя» из парламентских залов на кухни рядовых европейских граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зачем и кому это нужно? Этот вопрос адресуем военному эксперту Юрию Кнутову.
Итак, зачем европейскому истеблишменту запуганные граждане, которые готовятся к войне?
Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО (Россия):
Если говорить о готовности Евросоюза к ведению войны, то, конечно, на сегодня она еще пока оставляет желать лучшего. Это больше психологическое давление на население, основная цель – раскрутить гонку вооружений. Евросоюз находится в тяжелейшем кризисе, особенно после отказа от дешевого российского газа. И нужно чем-то оправдать неудачные политические решения, которые были приняты ведущими странами ЕС в отношении России. И, естественно, самое лучшее оправдание – это обвинить Россию в том, что она готовится к войне. Более того, американцы, со своей стороны, также давят на страны НАТО. Трамп поставил ультиматум на предстоящем саммите лидеров стран Североатлантического альянса поднять планку военных расходов к 2030 году примерно до 5 %. Как-то надо же эти расходы оправдать. То есть нужен враг. И враг, естественно, это Союзное государство России и Беларуси.
НАТО снова объявило о наращивании «военных мускул». Вы, конечно, помните предложение Рютте про 400 %. То есть в 4 раза увеличить мощность ПВО. И это к 2030 году. Почему именно такой дедлайн?
Юрий Кнутов:
2030 год выбран, на мой взгляд, только из-за того, что в этом году должны будут проходить выборы президента Российской Федерации, то есть Владимир Владимирович Путин может уйти в отставку. Соответственно, Запад рассчитывает, что ему удастся надавить на Россию. Кроме того, у Евросоюза достаточно серьезные проблемы с системами противовоздушной обороны. Их катастрофически не хватает. Поэтому была недавно поставлена задача создать рубеж протяженностью 3000 километров вдоль западных границ НАТО. И этот рубеж будет включать в себя зенитно-ракетные комплексы большой, малой и средней дальности, радиолокационные станции, станции радиоэлектронной борьбы. Также подключается к этому делу специальная группировка спутников, которая должна будет наблюдать из космоса за воздушным пространством вдоль этого рубежа и давать цели, указания. Основная цель, конечно, не столько даже подготовка к войне с нашей страной и Союзным государством в целом, сколько попытаться вытащить экономику из той пропасти, в которую страны ЕС попали.
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