Александр Лукашенко: «У меня даже нет мобильного телефона»

Новости Беларуси. Президент Беларуси во время рабочей поездки в Шклов рассказал о своем отношении к мобильным телефонам, а также поделился своим мнением о том, как интернет влияет на подрастающее поколение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Интернет – великое дело. Очень много мы им пользуемся. Если не я, то мои помощники. Я не то, что мало этим пользуюсь. Я вам должен сказать в очередной раз, может это и плохо: у меня даже нет мобильного телефона. Смотрю, мои коллеги сидят, тычат в эти «айфоны» и прочее. Я этим не занимаюсь.

Вот эти блага, которые мы получаем через интернет, мы не знаем их обратную сторону. Как вы понимаете, в жизни все уравновешено: где-то плохо, где-то хорошо. И обязательно это все взаимосвязано. Это философия. Вот это плохое и хорошее идут рука об руку. И мы уже видим великую зависимость наших детей от интернета. Они уже книжки читать не хотят. Они уже чего-то там куда-то: «Нет, в интернете я сижу, общаюсь». И так далее.

Это самое простое, самое малое. А что получим? Буквально через несколько лет мы увидим и поймем. То есть человечество порой, втянувшись в какую-то гонку, само не понимает, к чему это все может привести. Но мы-то с вами знаем, что мы еще в этой жизни проживем в привычном стиле, в привычном образе. Дело не в нас. Дело в наших детях.

Поэтому я за то, чтобы печатное слово было, и я уверен, что оно никуда не уйдет. Книги как печатали, так и печатаем, газеты как печатали, так и печатаем.

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