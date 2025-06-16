Высказался даже Президент! В Гродно возбуждено дело по факту жестокого обращения с собакой
А сейчас к резонансному случаю в Гродно, где установлена личность героя ролика (разумеется, «героя» в кавычках), где молодой человек с трудно скрываемой злостью и цинизмом избивает собаку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти бесчеловечные действия попали в объектив камеры очевидца, а видео вмиг стало вирусным в сети, ожидаемо вызвав шквал эмоций даже от тех, кто не причисляет себя к собачникам.
О вопиющем случае высказался даже Президент во время недавней поездки в Гродненский регион, где заявил о недопустимости подобных издевательств над животными.
Наш корреспондент Галина Буро разобралась в этой истории и знает, чем дело закончилось.
Он с удовольствием виляет хвостом на камеру и не видит угрозы в незнакомых людях.
Галина Буро, корреспондент:
А вот главный герой этой истории. Охотничья порода, очень добродушная собака, знает команды.
И не скажешь, что эта собака ранее подверглась жестокому обращению. К счастью, инцидент не отразился на поведении животного. Питомцу почти четыре года. Ольга Прокурат взяла его с рук шестимесячным щенком, и с тех пор свою жизнь без четвероногого друга уже не представляет.
Ольга Прокурат, жительница Гродно:
Он абсолютно, ни капельки не пострадал. Он еще у нас с поведением щеночка: любитель убегать, любит гулять, вкусняшки любит.
Видео с ее собакой, которое вызвало широкий общественный резонанс, было снято в тот момент, когда Ольга Прокурат уехала из Гродно на сессию в Минск. За питомцем попросила присмотреть знакомого и меньше всего ожидала, что увидит такие кадры.
Как мужчина бьет собаку ногой, снял на мобильный телефон один из жителей микрорайона. Видео моментально разлетелось по домовым чатам, а затем и новостным порталам. Правоохранители отреагировали сразу.
Павел Колмогоров, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:
В ходе разбирательства к ответственности административной была привлечена как и владелица животного по той причине, что домашний питомец проживал у нее без регистрации. Кроме этого, за выгул собаки без поводка и намордника к ответственности бы привлечен данный молодой человек. Помимо всего прочего, в отношении него был составлен административный протокол за жестокое обращение с животным. В соответствие с санкцией данной статьи, ему может грозить штраф до 15 базовых величин.
Видео посмотрел и Александр Лукашенко. Во время субботнего визита в Волковысский район глава государства поручил руководству региона разобраться в инциденте, где беззащитное животное испытало человеческую жестокость, вплоть до поиска собаке новых хозяев. Таких крайних мер не потребовалось, ведь мужчина на видео не является владельцем собаки. Обладательница питомца сделала свои выводы.
Подробности – в видео.