Высказался даже Президент! В Гродно возбуждено дело по факту жестокого обращения с собакой

А сейчас к резонансному случаю в Гродно, где установлена личность героя ролика (разумеется, «героя» в кавычках), где молодой человек с трудно скрываемой злостью и цинизмом избивает собаку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти бесчеловечные действия попали в объектив камеры очевидца, а видео вмиг стало вирусным в сети, ожидаемо вызвав шквал эмоций даже от тех, кто не причисляет себя к собачникам. О вопиющем случае высказался даже Президент во время недавней поездки в Гродненский регион, где заявил о недопустимости подобных издевательств над животными. Наш корреспондент Галина Буро разобралась в этой истории и знает, чем дело закончилось.

Он с удовольствием виляет хвостом на камеру и не видит угрозы в незнакомых людях. Галина Буро, корреспондент:

А вот главный герой этой истории. Охотничья порода, очень добродушная собака, знает команды. И не скажешь, что эта собака ранее подверглась жестокому обращению. К счастью, инцидент не отразился на поведении животного. Питомцу почти четыре года. Ольга Прокурат взяла его с рук шестимесячным щенком, и с тех пор свою жизнь без четвероногого друга уже не представляет.

Ольга Прокурат, жительница Гродно:

Он абсолютно, ни капельки не пострадал. Он еще у нас с поведением щеночка: любитель убегать, любит гулять, вкусняшки любит.

Видео с ее собакой, которое вызвало широкий общественный резонанс, было снято в тот момент, когда Ольга Прокурат уехала из Гродно на сессию в Минск. За питомцем попросила присмотреть знакомого и меньше всего ожидала, что увидит такие кадры. Как мужчина бьет собаку ногой, снял на мобильный телефон один из жителей микрорайона. Видео моментально разлетелось по домовым чатам, а затем и новостным порталам. Правоохранители отреагировали сразу.