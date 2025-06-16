В минских колледжах начали приём документов на профессионально-техническую форму обучения

Минские колледжи начали прием документов на профессионально-техническую форму обучения. Всего планируют набрать около 9 тысяч абитуриентов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Престиж рабочих специальностей ежегодно повышается. Так, Минский государственный колледж техники и технологий строительства в новом учебном году планирует набрать 320 абитуриентов. Уже подано более двух десятков заявлений. В колледже готовят кадры для строительной отрасли, специалистов по обслуживанию лифтов, паркового и зеленого хозяйства. А в 2025 году открыт набор на новую специальность – слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию эскалаторов.

Ярослав Томашевич, абитуриент:

Я подаю документы на каменщика. Буду что-нибудь строить. Анна Томашевич:

У нас и папа строитель, и я строитель. Строители всегда нужны.

Андрей Ермолик, директор Минского государственного колледжа техники и технологий строительства:

Колледж имеет современную материально-техническую базу, которая позволяет овладеть двумя-тремя интеграциями специальностей, тем самым повысить статус молодого специалиста. То есть дать ему дополнительные возможности при трудоустройстве. Конечно, немаловажную роль еще играет взаимосвязь с предприятиями учреждения образования. Вакантными являются все специальности, которые мы готовим. Начиная от электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования и заканчивая такими интересными, как садовод, цветовод, рабочий зеленого строительства.