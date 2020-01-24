Президент Беларуси рассказал, какие новости из интернета рассказывает ему младший сын по утрам

Новости Беларуси. 24 января во время рабочей поездки на «Завод газетной бумаги» в Шклове Президент пообщался с трудовым коллективом предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко о выборах: «Если вы меня не изберёте, я на вас не обижусь» Сотрудникам завода стало интересно, читает ли Президент свежую прессу. Времени у Александра Лукашенко, понятно, мало, но он всегда в курсе последних новостей.

Читаете ли вы газеты? Видите ли вы будущее у печатных СМИ в связи с развитием интернета? И какая новость за последний период времени для вас лично стала неожиданной?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У Президента столько новостей! И очень много неожиданных, что если бы я их запоминал, у меня голова развалилась бы. Ни один компьютер не накопил бы за время моего президентства эти все новости.



Что касается газет. Каждое утро пресс-секретарь – стопка газет. Она знает, что надо, чтобы Президент был в курсе дел. Ну и сама что-то там добавляет – это ее работа. Она у меня на столе, эта стопка газет – от «Советской Беларуси» до «Народной воли», «Нивы», всякой гадости. Сверху лежит обзор пресс-службы. Они мониторят по всему миру средства массовой информации, особенно интернетовские ресурсы. БТ наше, ОНТ, «Советскую Беларусь», газеты, журналы и до этой разной гадости. Выбирая, что пишут о Беларуси, о ее Президенте, о власти, о наших людях, и основные темы животрепещущие, которые происходят в мире. Как человек старой формации, я не могу отвыкнуть от печатного слова.