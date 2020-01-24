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Александр Лукашенко в Шклове рассказал, что важно в работе объединённых предприятий

24 января 2020 21:11
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Новости Беларуси. Во время рабочей поездки в Шклов 24 января Александр Лукашенко не ограничился предложенным маршрутом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже на месте заявил: посетит сегодня несколько других предприятий региона.

От положения дел в регионе до вопросов внешней политики. Итоги рабочей поездки Президента в Шклов

Перед тем, как ехать на маслодельный завод, Президент задает вопрос главе района: почему допустили падеж молодых телят? С этим вопросом еще будут разбираться (подробнее здесь).

Александр Лукашенко в Шклове рассказал, что важно в работе объединённых предприятий-1

Александр Лукашенко в Шклове рассказал, что важно в работе объединённых предприятий-3

Александр Лукашенко в Шклове рассказал, что важно в работе объединённых предприятий-5

Маслодельный завод в Шклове работает неплохо. Рядом, на заводских площадях, трудится частник. Это не плохо, как таковой конкуренции нет, каждый занял свою нишу. Но главу государства интересует вопрос: не будет ли эффективнее объединить предприятия?

Александр Лукашенко в Шклове рассказал, что важно в работе объединённых предприятий-8

Александр Лукашенко в Шклове рассказал, что важно в работе объединённых предприятий-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Налоги, люди, сырьевая зона и прочее. Не надо требовать больше, чем делают другие. Если они будут лучше в этом объединенном, пусть работают. Главное, чтобы государство, территория, область и прочие ничего не потеряли, чтобы это был хоть маленький, но плюс к тому, что есть теперь. И не надо затягивать. Чего они ходят, на этом пятачке топчутся вдвоем?

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Александр Лукашенко в Шклове рассказал, что важно в работе объединённых предприятий-13

Александр Лукашенко в Шклове рассказал, что важно в работе объединённых предприятий-15

Александр Лукашенко в Шклове рассказал, что важно в работе объединённых предприятий-17

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Леонид Заяц # Фотофакт

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