Александр Лукашенко в Шклове: «Если ты производишь табуретку, импортной табуретки в стране быть не должно!»

Новости Беларуси. В работе с зарубежными партнерами производители обязаны защищать интересы Беларуси. Такое требование сегодня озвучил Александр Лукашенко, посещая с рабочей поездкой Шкловский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент ознакомился с производством на «Заводе газетной бумаги». За 2019 год предприятие приросло в прибыли почти на 17%, но ситуация здесь всё еще непростая. Инвестиционный проект по созданию бумаги – основы для декоративных материалов, который реализуется на предприятии, так и не вышел на контрактные мощности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты должен мониторить внутренний рынок железобетонно. Если ты производишь табуретку, импортной табуретки в стране быть не должно! Понимаешь? Если ты диван, кровать производишь, если ты кухонную мебель производишь, импорта быть не должно!

Так во всех странах. Я же приводил пример: Китай и Америка по этой причине войну торговую затеяли. Не могут договориться, только первый этап прошли. И то, как прошли-не прошли, непонятно. Импортозамещение вопрос №1. Зачем мы завозим по импорту? Зачем мы платим деньги и даем работу людям другим, если нам надо здесь найти эти деньги?