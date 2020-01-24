Александр Лукашенко в Шклове: «Если ты производишь табуретку, импортной табуретки в стране быть не должно!»

Новости Беларуси. В работе с зарубежными партнерами производители обязаны защищать интересы Беларуси. Такое требование сегодня озвучил Александр Лукашенко, посещая с рабочей поездкой Шкловский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В работе с зарубежными партнерами производители обязаны защищать интересы Беларуси. Такое требование сегодня озвучил Александр Лукашенко, посещая с рабочей поездкой Шкловский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент ознакомился с производством на «Заводе газетной бумаги». За 2019 год предприятие приросло в прибыли почти на 17%, но ситуация здесь всё еще непростая. Инвестиционный проект по созданию бумаги – основы для декоративных материалов, который реализуется на предприятии, так и не вышел на контрактные мощности.
Реализация проекта затянулась из-за неподходящего оборудования, которое поставляла чешская компания. Сейчас линия не выпускает продукцию того качества, которого требует рынок. Слушая доклад руководителя предприятия, Александр Лукашенко также напомнил об импортозамещении.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты должен мониторить внутренний рынок железобетонно. Если ты производишь табуретку, импортной табуретки в стране быть не должно! Понимаешь? Если ты диван, кровать производишь, если ты кухонную мебель производишь, импорта быть не должно!
Так во всех странах. Я же приводил пример: Китай и Америка по этой причине войну торговую затеяли. Не могут договориться, только первый этап прошли. И то, как прошли-не прошли, непонятно. Импортозамещение вопрос №1. Зачем мы завозим по импорту? Зачем мы платим деньги и даем работу людям другим, если нам надо здесь найти эти деньги?
В разговоре глава государства заострил внимание на проблемных вопросах не только этого завода, но и региона в целом. Ситуацию обсудили не только с чиновниками, Александр Лукашенко пообщался и с коллективом предприятия. Отвечая на вопрос об энергетической безопасности страны,
Президент отметил: «Россия начала налоговый манёвр специально, чтобы надавить на Беларусь».
Планировалось, что глава государства посетит только одно предприятие, но по ходу визита планы изменились. Ожидается, что Президент ознакомится с состоянием дел ещё на нескольких производствах района.