Юрий Фролов встретился с коллективом предприятия «Минскжелезобетон»

Преемственность поколений и участие государства в жизни общества. О молодежной политике говорили на встрече помощника Президента – инспектора по Минску Юрия Фролова с коллективом предприятия «Минскжелезобетон», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Встреча прошла в рамках единого дня информирования. Тема: Беларусь – страна возможностей. Стоит отметить, что молодежь – это пятая часть населения нашей страны. А на предприятии работают около полусотни сотрудников в возрасте от 18 до 31 года. У многих из них есть семьи. И для молодежи в государстве созданы все условия. Это поддержка семей, качественное образование, открываются спортивные секции и многое другое.

Юрий Фролов, помощник Президента – инспектор по Минску:

Главная тема – это молодежная политика. Мы будем говорить о том, какую смену мы растим, какая преемственность поколений должна быть, насколько важно для государства участие молодежи в жизни нашего общества. Мы ждем инициативных, ответственных, творческих людей, настоящих патриотов.

Предприятие «Минскжелезобетон» во многом определяет облик Минска. Железобетонные и бетонные конструкции, товарные смеси и элементы благоустройства. Продукция производителя используется при возведении крупных объектов промышленного и социального назначения. В том числе при строительстве Национального футбольного стадиона и бассейна международного уровня. Мощности предприятия загружены, производство развивается, идет модернизация действующих линий.