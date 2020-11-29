Визит Сергея Лаврова в Минск: подводим итоги громкой встречи с Александром Лукашенко

Новости Беларуси. О международной повестке шла речь на неделе во время, пожалуй, самой интересной и громкой встречи. В Минск приехал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Сейчас любые контакты на таком уровне – возможность заглянуть за кулисы политических игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как говорил в свое время Александр Лукашенко, в такие моменты понимаешь, кто тебе друг, а кто враг. Именно Россия сейчас – главная опора и поддержка независимой Беларуси. О чем шла речь на встрече и к чему в итоге пришли стороны – в репортаже Алены Сыровой. Алена Сырова, корреспондент:

Иностранных гостей во Дворце Независимости в 2020 году в силу известных обстоятельств встречают реже привычного. И чем дольше длится карантин мирового масштаба, тем яснее осознание: в одиночку с его последствиями не справиться. В ситуации с закрытыми границами все же есть те, кому под силу вести диалог с глазу на глаз и для кого барьеров не существует.

Семь послов на этой неделе официально приступили к работе в Беларуси. Главы дипмиссий Бангладеш, Израиля, Камбоджи, Китая, Намибии, Пакистана и Мальтийского ордена вручили верительные грамоты Президенту страны. Каждый из них приехал в Минск с конкретными задачами и предложениями по их реализации. Александр Лукашенко о санкциях против Беларуси: «Последуют аналогичные ответы, и они будут более болезненны для европейского сообщества» Послы иностранных государств – это, по сути, глаза и уши правительств стран, которые они представляют. От работы этих людей во многом зависит развитие двусторонних отношений и то, насколько объективную информацию руководство их государств будет получать о происходящем в Беларуси. Пользуясь случаем, Президент напоминает об этом.

По традиции Александр Лукашенко в неформальной обстановке общается со всеми вновь прибывшими послами – это прежде всего возможность обменяться главным в повестке. Общий язык с дипломатами отыскать несложно. Но проще всего оказалось с господином Се Сяоюном. Во-первых, новый посол Китая прекрасно говорит по-русски, во-вторых, Минск и Пекин, несмотря на географическую удаленность, успешно выстраивают братские отношения, что сказывается на экономике. За прошлый год товарооборот достиг 4,5 миллиарда долларов, реализуем ряд крупных инвестпроектов. Но едва ли такое могло быть возможно без теплых отношений лидеров двух стран. Александр Лукашенко более десятка раз бывал в Китае, да Си Цзиньпин приезжал в Минск. В планах – новая встреча. Читайте также: Александр Лукашенко: настало время нам повстречаться с глазу на глаз с Си Цзиньпином Посол Китая в Беларуси: хочу отметить нашу крепкую дружбу между народами Посол Израиля: у израильтян огромный интерес посетить в Беларуси места рождения наших великих людей

Китай и Россия – два крыла, которые в поствыборный период помогли Беларуси не упасть под градом с нападок со стороны прежде всего западных партнеров. Так совпало, что на неделе с представителями обоих союзников Александр Лукашенко пообщался лично. И если беседа с послом Китая особого резонанса не вызвала, то визит министра иностранных дел России, напротив, породил вереницу обсуждений. Александр Лукашенко: «Президента Беларуси можно отстранить от власти. Это реально» Зачем приехал Лавров? Какой сигнал Москва дает Минску? И что таким образом Путин хочет сказать Лукашенко? Эксперты двух стран наперебой выдвигают версии.

Алена Сырова:

На деле же было так. Министр иностранных дел России приехал на межведомственную коллегию. Для обеих сторон было принципиально важно обсудить взаимодействие на внешнеполитическом контуре с глазу на глаз. По традиции перед мероприятием состоялась встреча с главой нашего государства. Разумеется, говорили о делах союзных. Беларусь хоть и живет в отдельном доме, но всегда была настроена на тесное взаимодействие с Россией на уровне двух суверенных государств. Как бы не пытались создать иной образ. Александр Лукашенко говорил об этом много раз и вот повторяет снова.