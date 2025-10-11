Более 21 млн сеянцев планируют высадить в Беларуси до первых морозов

«Даць лесу новае жыцце!» призывают белорусов. 11 октября в стране стартовал второй этап республиканской акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во всех уголках высаживают деревья. Погода благоволит, чтобы все вместе в едином порыве жители сделали свой вклад в экологическое будущее родины.

Неравнодушные жители не только сажают деревья, но и расчищают леса после летней бури. Уже привели в порядок 21 тысячу гектаров. Для сравнения – это половина от площади среднего белорусского лесхоза. До первых морозов по всей стране планируют высадить более 21 миллиона сеянцев на площади в 3 тысячи гектаров, чтобы восполнить потери от непогоды.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

У нас основная порода – это сосна. Мы развиваем совместно с наукой новые направления: активно вводим лиственницу, бук, твердолиственные, дуб. Потому что мы видим, что ель как порода уже уходит на север, потому что изменения климата и массовое высыхание еловых насаждений. По лесорастительному слою, какие породы подходят, те и высаживаются. Конкретно на каждом участке лесничий определяет, какие породы должны быть. Главное, чтобы было лесовосстановление после вырубок.

В Малоритском районе уже высадили 7,5 тысячи сеянцев сосны и более тысячи – березы. В трудовом десанте свыше 50 добровольцев. Всего же лесхозы Брестской области определили 237 участков для посадки или дополнения лесных культур, общая площадь – 430 гектаров. Всего в регионе запланировано высадить миллион деревьев. Александр Демидко, генеральный директор Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

Все желающие могут обратиться в ближайший лесхоз и лесничество, им выделят площадь для создания лесных культур, выдадут положенный инвентарь и создадут все условия.

Лопаты в руки взяли белорусы вне зависимости от возраста и профессии. Сотрудники Государственного секретариата Совета безопасности работали в Бегомльском лесхозе. Высадили около 10 тысяч саженцев ели и сосны.

– Я пришла на акцию поддержать мужа. Считаю, что такие акции объединяют семьи.

– Мы уже опытные, на самом деле, не первый раз участвуем в подобной акции. Считаем, что это важное дело. И для нашего лесного хозяйства, и в целом для страны.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Здесь трудятся сегодня и дети сотрудников Госсекретариата Совета безопасности. Да, вроде бы немного – всего 10 тысяч саженцев. С одной стороны, вроде капля в море. С другой стороны, если каждый коллектив нашей страны во время этой акции поедет и в свободное от работы время, в свое удовольствие поработает на свежем воздухе и посадит вот такой уголочек нашей земли, в целом это будет серьезным вкладом в поддержание экологической безопасности нашей страны.