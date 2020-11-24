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Александр Лукашенко: настало время нам повстречаться с глазу на глаз с Си Цзиньпином

24 ноября 2020 17:17
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Новости Беларуси. Президент Беларуси принял 24 ноября верительные грамоты послов шести стран и Мальтийского ордена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: настало время нам повстречаться с глазу на глаз с Си Цзиньпином-1

Церемонию продолжило личное общения Президента с дипломатами. У посла из Поднебесной первый серьезный экзамен – организовать встречу лидеров государств.

Александр Лукашенко: настало время нам повстречаться с глазу на глаз с Си Цзиньпином-4

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:
Уважаемый господин Президент, я бы хотел передать горячий, теплый привет от председателя Си Цзиньпина вам лично и выразить высокое уважение и наилучшие пожелания правительству и народу Беларуси.

Александр Лукашенко: настало время нам повстречаться с глазу на глаз с Си Цзиньпином-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо. Настало время нам повстречаться с глазу на глаз и поговорить по существенным, очень важным вопросам, которые касаются не только Беларуси, но прежде всего – Китая. Очень важным. Поэтому подумайте, как мы это сделаем в ближайшее время.

# Беларусь-Китай # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Фотофакт

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