Александр Лукашенко: настало время нам повстречаться с глазу на глаз с Си Цзиньпином

Новости Беларуси. Президент Беларуси принял 24 ноября верительные грамоты послов шести стран и Мальтийского ордена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Президент Беларуси принял 24 ноября верительные грамоты послов шести стран и Мальтийского ордена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Церемонию продолжило личное общения Президента с дипломатами. У посла из Поднебесной первый серьезный экзамен – организовать встречу лидеров государств.
Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:
Уважаемый господин Президент, я бы хотел передать горячий, теплый привет от председателя Си Цзиньпина вам лично и выразить высокое уважение и наилучшие пожелания правительству и народу Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо. Настало время нам повстречаться с глазу на глаз и поговорить по существенным, очень важным вопросам, которые касаются не только Беларуси, но прежде всего – Китая. Очень важным. Поэтому подумайте, как мы это сделаем в ближайшее время.