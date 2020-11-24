Александр Лукашенко: настало время нам повстречаться с глазу на глаз с Си Цзиньпином

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси: Уважаемый господин Президент, я бы хотел передать горячий, теплый привет от председателя Си Цзиньпина вам лично и выразить высокое уважение и наилучшие пожелания правительству и народу Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо. Настало время нам повстречаться с глазу на глаз и поговорить по существенным, очень важным вопросам, которые касаются не только Беларуси, но прежде всего – Китая. Очень важным. Поэтому подумайте, как мы это сделаем в ближайшее время.