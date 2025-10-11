Как формируются липомы и кто в группе риска – рассказал хирург медцентра «Нордин»

С таким мягким, безболезненным узелком сталкиваются многие. Липома – доброкачественная опухоль, которая образуется из жировой ткани.

Образование часто круглой или овальной формы и, как правило, имеет подвижную структуру. Обычно оно не вызывает каких-либо болевых ощущений и часто не требует специального лечения, если не создает ощущение дискомфорта.

Алексей Вишневский, врач-хирург медицинского центра «Нордин»:

Средний возраст пациента, который имеет липому, 30-60 лет, у детей встречается редко. Жировики, так называемые липомы, чаще могут быть как изолированными в единственном числе, так и в большом количестве (множественные). Такое состояние называется липоматозом. Чаще она появляется под кожей жировой клетчатки, реже – более глубоких мягких тканей, околопочечной клетчатки, брюшной полости. Липомы могут возникать в различных частях тела, но чаще их можно встретить на спине, плечах, руках и животе. Обычно они растут медленно и могут оставаться без изменений в течение многих лет. В большинстве случаев липомы не вызывают никаких симптомов, кроме эстетических.

Алексей Вишневский:

Однозначной причины липомы нет. Но есть определенные факторы, которые способствуют ее образованию. Первое – это нарушение внутриутробного развития на уровне эмбрионального развития плода, когда развиваются жировые клетки в нетипичных местах. Также есть генетическая предрасположенность. Во многих случаях прослеживается семейная цепочка образования липом, и также это нейроэндокринные заболевания, при которых образуется данная липома, болезнь Маделунга, например.

Для диагностики липомы достаточно визуального осмотра, однако врач может провести дополнительное обследование, чтобы исключить другие опухоли, в том числе злокачественные. Часто используются такие методы, как ультразвуковое исследование или магнитно-резонансная томография, которые помогают определить структуру образования. Алексей Вишневский:

Липомы внешне некрасивые, поэтому, особенно на открытых участках тела, пациенты желают удалить по эстетическим показаниям. И учитывая, что рост у нее очень медленный, но все равно рано или поздно она может вырасти до определенных размеров и сдавить соседние ткани мягкие, в том числе нервной структуры, мышцы, что приведет к дискомфорту и определенному болевому синдрому.

Врач аккуратно удаляет липому, которое затем отправляется на гистологическое исследование для подтверждения диагноза. Процедура осуществляется под местной анестезией и, как правило, не занимает много времени.

Алексей Вишневский:

Самым эффективным лечением считается удаление хирургическим путем. Тоже несколько методов хирургического удаления. Это классическое хирургическое удаление скальпелем. Также используют радиоволновой метод, когда на липому воздействует высокочастотная радиоволна. Также это делается под местной анестезией, но тут липомы должны быть небольшие, там 2 мм. И лазерный метод. Это можно использовать лазер для иссечения липомы. Методика предполагает более быстрое постоперационное заживление и косметический эффект. Помните, некоторые виды опухолей могут напоминать липомы, но имеют совершенно другую природу. Именно поэтому так важно обращаться к врачу при появлении любых новых или изменяющихся кожных образований.