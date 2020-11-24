Посол Израиля: у израильтян огромный интерес посетить в Беларуси места рождения наших великих людей
Новости Беларуси. Товарооборот межу Минском и Тель-Авивом не достиг даже 200 миллионов долларов, хотя перспективы есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Развитие туристических услуг – например, от Каменца до Гомеля полно знаковых мест для еврейского народа.
Алекс Гольдман-Шайман, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Беларуси:
Мне кажется, интерес обеих сторон: и белорусский интерес привлечь туристов, и у израильтян огромный интерес посетить места, где родился и жил Шимон Перес, наш премьер-министр и президент страны, или Элиэзер Бен-Йехуда, который возобновил еврейский язык. Про это идут переговоры, и, конечно, мы будем рады и готовы продвигать и развивать эти места рождения наших великих людей.
Президент поднял с послом Израиля тост за мир во всем мире.
– Здоровья. Спасибо за ваши теплые слова.
– Спасибо за вашу позицию. Я о ней знаю. Мы с вами пострадали больше, наверное, чем какой-либо другой народ в мире.
– Это правда, и важно помнить это. И не забывать, конечно же.
– Как вы видите, мы об этом не забываем. Но кому-то глаза затмили какие-то проблемы, и они начали забывать. Вот этого нельзя допустить.