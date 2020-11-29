Президент озвучил информацию «не для всех». Что было в секретных сводках белорусской разведки?

Новости Беларуси. Эта неделя была полна громкими заявлениями и не менее громкими выступлениями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

Начнем с политики. Как и обещал ранее, Президент озвучил информацию «не для всех». Выдержки из секретных донесений белорусской разведки. «Это оригиналы», – цитата от Президента.

Время и место для такого откровенного диалога выбрано неслучайно – 6-я минская городская клиническая больница. Именно врачи сейчас – главный объект внимания со стороны оппозиционных сил. Раскачать людей, заставить уйти с работы – в период второй волны коронавируса удар по всей системе здравоохранения будет серьезнейший. Каждый из нас ощутит это на себе, случись такое. Потому именно сейчас, а не весной, Президент на передовой борьбы с COVID-19 – в самой сердцевине проблемы.

Почему только сейчас? Не запоздало ли такое решение? Нам кажется, ответ очевиден. Это все в духе Александра Лукашенко. Не популизма ради – именно так восприняли бы такое появление в рядах врачей многие оппоненты весной. Тогда в первую очередь нужны были управленческие решения. Решения за кадром, но крайне важные для системы. Не до политики было.

Евгений Поболовец:

Сегодня иные времена. Все решения, которые за кадром, давно приняты, система работает без сбоев еще с весны – это отмечают многие международные организации, в том числе и ВОЗ. Но атака пошла на людей. На врачей. И здесь уже одних системных мер мало – как никогда нужен личный контакт, глаза в глаза. Мало донести до людей информацию, нужно быть на такой встрече, нужно чувствовать настроение, нужно понимать друг друга. И, кажется, это удалось.