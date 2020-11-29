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Президент озвучил информацию «не для всех». Что было в секретных сводках белорусской разведки?

29 ноября 2020 18:10
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Новости Беларуси. Эта неделя была полна громкими заявлениями и не менее громкими выступлениями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:
Начнем с политики. Как и обещал ранее, Президент озвучил информацию «не для всех». Выдержки из секретных донесений белорусской разведки. «Это оригиналы», – цитата от Президента.

Время и место для такого откровенного диалога выбрано неслучайно – 6-я минская городская клиническая больница. Именно врачи сейчас – главный объект внимания со стороны оппозиционных сил. Раскачать людей, заставить уйти с работы – в период второй волны коронавируса удар по всей системе здравоохранения будет серьезнейший. Каждый из нас ощутит это на себе, случись такое. Потому именно сейчас, а не весной, Президент на передовой борьбы с COVID-19 – в самой сердцевине проблемы.

Почему только сейчас? Не запоздало ли такое решение? Нам кажется, ответ очевиден. Это все в духе Александра Лукашенко. Не популизма ради – именно так восприняли бы такое появление в рядах врачей многие оппоненты весной. Тогда в первую очередь нужны были управленческие решения. Решения за кадром, но крайне важные для системы. Не до политики было.

Евгений Поболовец:
Сегодня иные времена. Все решения, которые за кадром, давно приняты, система работает без сбоев еще с весны – это отмечают многие международные организации, в том числе и ВОЗ. Но атака пошла на людей. На врачей. И здесь уже одних системных мер мало – как никогда нужен личный контакт, глаза в глаза. Мало донести до людей информацию, нужно быть на такой встрече, нужно чувствовать настроение, нужно понимать друг друга. И, кажется, это удалось.

Евгений Пустовой продолжит.

Президент озвучил информацию «не для всех». Что было в секретных сводках белорусской разведки?-1

На баррикады!

Евгений Пустовой, корреспондент:
Борьба за сердца, умы и эмоции продолжается. Борьба перешла в радикальную стезю. Перекрытие трасс, диверсии на железнодорожном полотне, опасных производствах, электропередачах и в коммунальной сфере. Политика одна – взорвать общество, поделить страну.

Политолог Ивановский о ЖД-диверсиях: это попытка перевода ситуации в республике в состояние ведения партизанской войны

Президент озвучил информацию «не для всех». Что было в секретных сводках белорусской разведки?-4

Евгений Пустовой:
И это лишь верхушка айсберга, который должен был потопить Беларусь. На неделе наш Президент озвучил то, что скрывается за волной недовольства определенной части общества. На встрече с врачами Президент озвучивает сводки спецслужб. Оригинальные материалы под особым грифом на бланках КГБ глава государства получил утром. В них хронология попытки разрушения нашего государства.

«Будущее Беларуси принципиально для Польши». Александр Лукашенко процитировал отрывки из секретного документа

Евгений Пустовой:
Заранее устраивали карусели и истерию с тремя процентами. Но к концу августа понятно: пыл блицкрига остужен – Варшава занимает выжидательную позицию.

Президент озвучил информацию «не для всех». Что было в секретных сводках белорусской разведки?-7

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:
Время для прямых переговоров между режимом и оппозицией еще не пришло. Режим Лукашенко еще слишком сплочен, армия и КГБ поддерживают его, а рабочие вообще не поддерживают никакой революции. Сейчас мы должны ждать и следовать развитию событий.

Евгений Пустовой:
Осенью командиры армейских частей получают приказ привезти свои подразделения в полную боевую готовность. Мобильные силы 103-й гвардейской бригады переброшены к западным границам. На территории Польши под Гродно большое скопление тяжелой наступательной бронетехники НАТО. В Беларуси может начаться мобилизация. Телефонный разговор между Президентом Лукашенко и Помпео вносит ясность.

Президент озвучил информацию «не для всех». Что было в секретных сводках белорусской разведки?-10

Евгений Пустовой:
Отхапать Беларусь руками наемников НАТО не получилось. Против «розы североатлантических ветров» Польша не поперла. Просто поменяла тактику.

Президент озвучил информацию «не для всех». Что было в секретных сводках белорусской разведки?-13

Матеуш Моравецкий:
Однако надо быть готовыми к этому сценарию в любом случае. Мы должны решить две проблемы. Первая: мы должны подготовиться к военному решению проблемы, запустить соответствующие механизмы, которые необходимы для этого решения. Вторая: мы должны продемонстрировать России, что против использования ею любых вооруженных структур в Беларуси.

Президент озвучил информацию «не для всех». Что было в секретных сводках белорусской разведки?-16

Евгений Пустовой:
Выборы – это не причина. Выборы – это лишь повод. Потому что только политическая кампания могла стать триггером уличного хаоса. Других поводов всколыхнуть общество в Беларуси просто нет.

Конец сентября. Беглец Латушко заискивает с главой МИДа Чехии.

Президент озвучил информацию «не для всех». Что было в секретных сводках белорусской разведки?-19

Павел Латушко:
У демократической оппозиции никогда не было таких хороших шансов свергнуть диктатуру в Беларуси, как сейчас. Координационный совет полагает, что главная цель в том, чтобы изолировать процесс конституционной реформы, предложенной Лукашенко.

Александр Лукашенко: это американская идея, при Шушкевиче они начали реализовывать её. Но я враг номер один, поскольку сорвал её

Президент озвучил информацию «не для всех». Что было в секретных сводках белорусской разведки?-22

Евгений Пустовой:
В Польше создана оперативная группа по захвату власти в Беларуси. В штате этой группы – разведчики и дипломаты. Костер народного негодования полыхает в Варшаве, а они все не унимаются – хотят разрушить суверенную Беларусь.

Президент озвучил информацию «не для всех». Что было в секретных сводках белорусской разведки?-25

Матеуш Моравецкий:
Правительство нуждается в альтернативных решениях. Необходимо использовать революцию в Беларуси в своих интересах. Если Путин хочет нормализовать отношения с Западом, он должен сдать Лукашенко.

Александр Лукашенко: мне передали один разговор одного из лидеров крупной страны Евросоюза

Евгений Пустовой:
Слуги транскорпораций и адепты либеральной философии – это не вся Европа. Там еще слышны голоса разума.

Президент озвучил информацию «не для всех». Что было в секретных сводках белорусской разведки?-28

Беларусь проводит правильную политику, сохраняя свою экономику в руках государства. Беларусь не существовала бы без сильного государственного устройства. Мы реализуем свой национальный путь развития на основе государственных компаний и банков. Президент Лукашенко правильно понимает, что в руководстве должно быть единство. Мы должны учиться на опыте Беларуси, у нас должна быть сильная идеологическая основа.

Евгений Пустовой:
Президент, общаясь с врачами, раскрыл этиологию белорусских протестов. 

# Международная политика # Александр Лукашенко # Евгений Поболовец # Евгений Пустовой # Матеуш Моравецкий # Павел Латушко # Майк Помпео # Томаш Петржичек # Владимир Путин # Фотофакт

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