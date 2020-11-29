Президент озвучил информацию «не для всех». Что было в секретных сводках белорусской разведки?
Новости Беларуси. Эта неделя была полна громкими заявлениями и не менее громкими выступлениями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Начнем с политики. Как и обещал ранее, Президент озвучил информацию «не для всех». Выдержки из секретных донесений белорусской разведки. «Это оригиналы», – цитата от Президента.
Время и место для такого откровенного диалога выбрано неслучайно – 6-я минская городская клиническая больница. Именно врачи сейчас – главный объект внимания со стороны оппозиционных сил. Раскачать людей, заставить уйти с работы – в период второй волны коронавируса удар по всей системе здравоохранения будет серьезнейший. Каждый из нас ощутит это на себе, случись такое. Потому именно сейчас, а не весной, Президент на передовой борьбы с COVID-19 – в самой сердцевине проблемы.
Почему только сейчас? Не запоздало ли такое решение? Нам кажется, ответ очевиден. Это все в духе Александра Лукашенко. Не популизма ради – именно так восприняли бы такое появление в рядах врачей многие оппоненты весной. Тогда в первую очередь нужны были управленческие решения. Решения за кадром, но крайне важные для системы. Не до политики было.
Евгений Поболовец:
Сегодня иные времена. Все решения, которые за кадром, давно приняты, система работает без сбоев еще с весны – это отмечают многие международные организации, в том числе и ВОЗ. Но атака пошла на людей. На врачей. И здесь уже одних системных мер мало – как никогда нужен личный контакт, глаза в глаза. Мало донести до людей информацию, нужно быть на такой встрече, нужно чувствовать настроение, нужно понимать друг друга. И, кажется, это удалось.
Евгений Пустовой продолжит.
На баррикады!
Евгений Пустовой, корреспондент:
Борьба за сердца, умы и эмоции продолжается. Борьба перешла в радикальную стезю. Перекрытие трасс, диверсии на железнодорожном полотне, опасных производствах, электропередачах и в коммунальной сфере. Политика одна – взорвать общество, поделить страну.
Политолог Ивановский о ЖД-диверсиях: это попытка перевода ситуации в республике в состояние ведения партизанской войны
Евгений Пустовой:
И это лишь верхушка айсберга, который должен был потопить Беларусь. На неделе наш Президент озвучил то, что скрывается за волной недовольства определенной части общества. На встрече с врачами Президент озвучивает сводки спецслужб. Оригинальные материалы под особым грифом на бланках КГБ глава государства получил утром. В них хронология попытки разрушения нашего государства.
«Будущее Беларуси принципиально для Польши». Александр Лукашенко процитировал отрывки из секретного документа
Евгений Пустовой:
Заранее устраивали карусели и истерию с тремя процентами. Но к концу августа понятно: пыл блицкрига остужен – Варшава занимает выжидательную позицию.
Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:
Время для прямых переговоров между режимом и оппозицией еще не пришло. Режим Лукашенко еще слишком сплочен, армия и КГБ поддерживают его, а рабочие вообще не поддерживают никакой революции. Сейчас мы должны ждать и следовать развитию событий.
Евгений Пустовой:
Осенью командиры армейских частей получают приказ привезти свои подразделения в полную боевую готовность. Мобильные силы 103-й гвардейской бригады переброшены к западным границам. На территории Польши под Гродно большое скопление тяжелой наступательной бронетехники НАТО. В Беларуси может начаться мобилизация. Телефонный разговор между Президентом Лукашенко и Помпео вносит ясность.
Евгений Пустовой:
Отхапать Беларусь руками наемников НАТО не получилось. Против «розы североатлантических ветров» Польша не поперла. Просто поменяла тактику.
Матеуш Моравецкий:
Однако надо быть готовыми к этому сценарию в любом случае. Мы должны решить две проблемы. Первая: мы должны подготовиться к военному решению проблемы, запустить соответствующие механизмы, которые необходимы для этого решения. Вторая: мы должны продемонстрировать России, что против использования ею любых вооруженных структур в Беларуси.
Евгений Пустовой:
Выборы – это не причина. Выборы – это лишь повод. Потому что только политическая кампания могла стать триггером уличного хаоса. Других поводов всколыхнуть общество в Беларуси просто нет.
Конец сентября. Беглец Латушко заискивает с главой МИДа Чехии.
Павел Латушко:
У демократической оппозиции никогда не было таких хороших шансов свергнуть диктатуру в Беларуси, как сейчас. Координационный совет полагает, что главная цель в том, чтобы изолировать процесс конституционной реформы, предложенной Лукашенко.
Александр Лукашенко: это американская идея, при Шушкевиче они начали реализовывать её. Но я враг номер один, поскольку сорвал её
Евгений Пустовой:
В Польше создана оперативная группа по захвату власти в Беларуси. В штате этой группы – разведчики и дипломаты. Костер народного негодования полыхает в Варшаве, а они все не унимаются – хотят разрушить суверенную Беларусь.
Матеуш Моравецкий:
Правительство нуждается в альтернативных решениях. Необходимо использовать революцию в Беларуси в своих интересах. Если Путин хочет нормализовать отношения с Западом, он должен сдать Лукашенко.
Александр Лукашенко: мне передали один разговор одного из лидеров крупной страны Евросоюза
Евгений Пустовой:
Слуги транскорпораций и адепты либеральной философии – это не вся Европа. Там еще слышны голоса разума.
Беларусь проводит правильную политику, сохраняя свою экономику в руках государства. Беларусь не существовала бы без сильного государственного устройства. Мы реализуем свой национальный путь развития на основе государственных компаний и банков. Президент Лукашенко правильно понимает, что в руководстве должно быть единство. Мы должны учиться на опыте Беларуси, у нас должна быть сильная идеологическая основа.
Евгений Пустовой:
Президент, общаясь с врачами, раскрыл этиологию белорусских протестов.