Александр Лукашенко – Сергею Лаврову: очень много разговоров о том, как будут развиваться белорусско-российские отношения

Новости Беларуси. Белорусско-российским взаимоотношениям нужно усиление, и мы к этому готовы. Причем важно помнить, что и Беларусь, и Россия живут в своих «раздельных домах». Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с министром иностранных дел России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лавров прибыл в Минск с двухдневным визитом. Он подтвердил, что у Беларуси и России полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений. Наш Президент в свою очередь отметил, что встречи с главой внешнеполитического ведомства России всегда продуктивны и это отличная возможность сверить часы не только по линии Минск-Москва, но и глобально.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вам приходится больше вертеться на этой международной арене в этом бешеном мире, и ваша позиция, ваша точка зрения для нас весьма актуальна и познавательна. Что касается отношений белорусско-российских, очень много разговоров о том, как будут развиваться наши отношения, какими они будут. Без всяких обиняков, вам просто по-дружески хочу сказать, что и Россия, и Беларусь живут (кстати, не по воле Беларуси) в своем собственном доме или в квартире – как Россия, так и Беларусь. Мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения, мы соседи. Мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с Российской Федерацией.

Очень хотел бы вас поздравить с тем, что произошло на Кавказе. Вы просто молодцы. Ясно, что без издержек не бывает: и критика будет, и все будет. Но то, что во многом благодаря России прекратилась эта бойня, что там не гибнут люди и что, в принципе, пусть в начале пути мы находимся там, но начали этот долгий путь к нормализации на Кавказе отношений – это очень позитивный и хороший знак.