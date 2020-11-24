Посол Китая в Беларуси: хочу отметить нашу крепкую дружбу между народами

Евгений Пустовой, корреспондент:

Пандемия разделяет страны. Правда, не все государства. COVID – это триггер температуры межгосударственных отношений. И в масках заметно дружелюбие между Минском и Пекином. Беларусь первая откликнулась на пандемию в Поднебесной, а когда нам нужна был поддержка, ее оказал Китай.

Александр Лукашенко: настало время нам повстречаться с глазу на глаз с Си Цзиньпином