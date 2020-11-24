Посол Китая в Беларуси: хочу отметить нашу крепкую дружбу между народами

Новости Беларуси. Президент Беларуси принял 24 ноября верительные грамоты послов шести стран и Мальтийского ордена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Президент Беларуси принял 24 ноября верительные грамоты послов шести стран и Мальтийского ордена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Пандемия разделяет страны. Правда, не все государства. COVID – это триггер температуры межгосударственных отношений. И в масках заметно дружелюбие между Минском и Пекином. Беларусь первая откликнулась на пандемию в Поднебесной, а когда нам нужна был поддержка, ее оказал Китай.
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Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:
Хочу отметить нашу крепкую дружбу между народами. После вспышки пандемии COVID-19 мы с белорусской стороной оказываем друг другу помощь и поддержку, представляем экстренные противоэпидемические средства и обмениваемся опытом в борьбе с пандемией.