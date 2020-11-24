Александр Лукашенко о санкциях против Беларуси: «Последуют аналогичные ответы, и они будут более болезненны для европейского сообщества»

Новости Беларуси. Беларусь не приемлет ни политического, ни экономического давления в диалоге с партнерами. Об этом 24 ноября заявил Президент, принимая верительные грамоты послов иностранных государств: Бангладеша, Израиля, Камбоджи, Китая, Намибии, Пакистана и Мальтийского ордена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В поствыборный период в белорусском обществе есть разногласия, но их можно было бы решить намного быстрее, если бы ситуация не подогревалась извне. Президент, пользуясь случаем, расставил акценты, отметив: Беларусь намерена сотрудничать со всеми, кто санкциям и давлению предпочитает конструктивный диалог. А в условиях пандемии и, что важнее, после различные связи будут весьма кстати, ведь за месяцы борьбы с COVID-19 мировой экономике нанесен серьезный ущерб.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В диалоге с партнерами Беларусь придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия. Любое давление на нас, а тем более введение каких-то санкций… Я честно и отрыто заявляю: последуют аналогичные ответы, и они будут более болезненны для европейского сообщества прежде всего. Поэтому нам не следует идти этой дорогой. На фоне борьбы с пандемией все более жесткая конкуренция охватывает глобальную экономику. Ситуация в мире подвержена стремительным изменениям и зачастую сложно прогнозируема. Никуда не ушли застарелые конфликты.

В таких непростых условиях все государства стремятся выработать стратегию эффективного противодействия вызовам и угрозам. Как показывает практика, гораздо продуктивнее это делать вместе. А не так, как это делают, опять на злобу, западные государства. Недавно задекларировали, что они выделяют для Беларуси аж 24 млн евро в этих сложных условиях. Но заявили, что деньги пойдут не на борьбу с пандемией, а на развитие «гражданского общества» (читай – поддержку тех протестных акций, которые происходят в Беларуси и поддержку так называемой оппозиции). Но, к сожалению, на пути в Беларусь эти деньги растворяются, и мы знаем, кто их поглощает. Это разного рода координационные советы, созданные за пределами нашей страны в качестве альтернативы нынешнему руководству Беларуси, и в помощь, на поддержку тех беглых, которые сегодня окопались в Польше и странах Балтии, в частности, в Литве. Мы это знаем. Я хочу, чтобы они об этом знали.

После официальной церемонии Президент лично пообщался с каждым из послов. В частности с главой дипмиссии КНР обсудили подготовку встречи Александра Лукашенко и Си Цзиньпина, а с послом Израиля подготовку законопроекта о недопустимости нацизма.