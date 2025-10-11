Никита Толопило признан первой звездой встречи в АХЛ

В стартовом матче чемпионата АХЛ команда Данилы Климовича и Никиты Толопило «Абботсфорд» на выезде вырвала победу в овертайме у «Хендерсон Сильвер Найтс» со счетом 2:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский вратарь Никита Толопило практически весь поединок защищал ворота «Абботсфорда», отразил 36 бросков из 37 и был признан первой звездой встречи. Нападающий Данила Климович заработал ассистентский балл – он принял участие в победной атаке своей команды в овертайме. Наш форвард завершил поединок с показателем полезности «+1».

Владислав Колячонок также записал в свой актив голевую передачу в дебютном матче за «Техас». Правда, «Гранд-Рэпидс» на выезде взяли верх над «Техасом» со счетом 4:3. Белорусский защитник заработал ассистентский балл на 11-й минуте, когда счет стал 1:1. Владислав завершил встречу с коэффициентом полезности «0».