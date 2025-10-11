Теннис. Белоруски одержали победы на международных турнирах

Александра Саснович вышла в финал квалификации теннисного турнира категории 500 в китайском Нинбо, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом круге она не оставила шансов немке Татьяне Марии – 6:0, 6:1. За право выхода в основную сетку Александра сыграет с Камилой Осорио из Колумбии.

Ирина Шиманович пробилась в полуфинал турнира категории 100 в американском Эдмонте. В матче одной четвертой Ирина победила Ренату Сарасуа из Мексики – 3:6, 6:4, 7:5. В полуфинале она сразится с Мариной Стакушич из Канады.