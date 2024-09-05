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Новости по тегу #Се Сяоюн

Се Сяоюн: за период моего пребывания на посту посла Китая мы с Беларусью добились многих выдающихся результатов
05 сентября 2024 16:36

Се Сяоюн: за период моего пребывания на посту посла Китая мы с Беларусью добились многих выдающихся результатов

Наталья Кочанова встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в Беларуси
03 сентября 2024 16:40

Наталья Кочанова встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в Беларуси

Игорь Сергеенко провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в Беларуси
30 августа 2024 10:48

Игорь Сергеенко провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в Беларуси

Фестиваль, объединяющий народы мира! Чем запомнился «Славянский базар в Витебске»?
14 июля 2024 18:18

Фестиваль, объединяющий народы мира! Чем запомнился «Славянский базар в Витебске»?

Стали известны победители Всемирного конкурса «Мост китайского языка»
11 июня 2024 07:39

Стали известны победители Всемирного конкурса «Мост китайского языка»

Рост товарооборота и развитие туризма – в Гродно обсудили сотрудничество регионов Беларуси и Китая
23 мая 2024 07:09

Рост товарооборота и развитие туризма – в Гродно обсудили сотрудничество регионов Беларуси и Китая

Парламентарии Беларуси и Китая выйдут на новый уровень сотрудничества – Наталья Кочанова
16 мая 2024 11:49

Парламентарии Беларуси и Китая выйдут на новый уровень сотрудничества – Наталья Кочанова

Более 30 представительств – в Минске дипломаты читали произведения выдающихся белорусских авторов
17 февраля 2024 07:33

Более 30 представительств – в Минске дипломаты читали произведения выдающихся белорусских авторов

В честь Китайского Нового года в Белгосфилармонии состоялся праздничный концерт
04 февраля 2024 10:59

В честь Китайского Нового года в Белгосфилармонии состоялся праздничный концерт

В Минске презентовали первый том книги «Си Цзиньпин о государственном управлении» на белорусском языке
20 декабря 2023 20:09

В Минске презентовали первый том книги «Си Цзиньпин о государственном управлении» на белорусском языке

В 2023 году Китай стал вторым по величине импортёром сельхозпродукции Беларуси
08 октября 2023 14:53

В 2023 году Китай стал вторым по величине импортёром сельхозпродукции Беларуси

Перспективы сотрудничества Могилёвской области и Китая обсудили в областном центре
07 июля 2023 16:55

Перспективы сотрудничества Могилёвской области и Китая обсудили в областном центре