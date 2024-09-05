Новости по тегу #Се Сяоюн

Сам Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая положительно оценил период своей работы. Кроме того, Беларусь и КНР не раз становились наглядным примером того, что друг познаётся в беде.
Встреча состоялась по случаю завершения дипломатической миссии Се Сяоюна.
Се Сяоюн завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране. За время его пребывания в должности торгово-экономические отношения между Беларусью и Китаем совершили большой скачок. Товарооборот вырос почти втрое и превысил 8 миллиардов 400 миллионов долларов – это исторический максимум.
07 октября 2026 20:47
07 октября 2026 20:25
07 октября 2026 20:12
07 октября 2026 19:58
07 октября 2026 19:34
07 октября 2026 19:19
07 октября 2026 19:14
07 октября 2026 19:07