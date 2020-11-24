Александр Лукашенко: «Президента Беларуси можно отстранить от власти. Это реально»

Главы дипмиссий с 24 ноября официально приступают к работе в Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что свои сферы интересов, которые мы намерены развивать, есть со всеми. Для максимально эффективного сотрудничества важно, чтобы послы непредвзято и конструктивно доводили руководству своих стран информацию о жизни в нашей стране.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С учетом своей непростой истории и геополитического положения наша страна очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными, которые так ищут пути изменения белорусского общества и нашего государства. При этом мы, безусловно, исключаем любое политическое и экономическое давление. В диалоге с партнерами Беларусь придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия.

В последнее время западные государства очень волнуются по поводу дальнейшего развития Беларуси, очень переживают и строят разные схемы воздействия на белорусскую власть и Президента с целью свержения существующего строя. Дошли до того, что готовы подключить к этому процессу Россию, но не знают как (я делаю это заявление на основании железных фактов). В связи с этим хочу сказать, что Президента Беларуси можно отстранить от власти. Это реально. Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской Конституции. Как видите, совсем простой ответ на все вопросы, которые будоражат сегодня головы западных дипломатов, несущих службу в Беларуси, и тех, кто сегодня волнуется и озабочен этим вопросом на Западе, а также наших беглых. Еще раз подчеркиваю – просто случай представился об этом сказать – вы к этому не имеете никакого отношения. Но если у вас будут подобные вопросы, обращайтесь напрямую: или к министру, или ко мне. Мы вам честно и искренне ответим на все вопросы.