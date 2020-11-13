Александр Лукашенко: «Уеду в ту же Россию, буду жить, работать. Я, слава богу, ещё здоровый мужик»

– У меня вопрос: каким вы видите транзит власти? Будете ли вы использовать его как казахстанский опыт? – Нет. – Или у вас есть свой какой-то подход? И вообще, есть условия какие: вдруг вы откажетесь от президентских полномочий? Вдруг.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нет, вдруг я не откажусь. Я просто, когда надо, уйду с этого поста. Зачем вдруг? Вдруг – это опасно, взял вдруг и ушел.

Детально с принятием Конституции и прочее по срокам я планирую сейчас заявить на Всебелорусском народном собрании, как мы будем двигаться и при каких условиях – они сейчас вырабатываются. Но ни в коем случае не под давлением, ни в коем случае мы не пойдем на то, чтобы, знаете, бросить людей и уйти. Вопрос не во мне, слушайте, сколько было таких президентов? Все поняли, что бежать я никуда не собираюсь и не убегу. В спокойной тихой обстановке – я сел и уехал. Я уеду в ту же Россию, буду жить, работать. Я, слава богу, еще здоровый мужик, дети у меня есть, внуки, которые должны жить.

Я уеду и все, но вопрос не во мне – вот в них. Ну вы же понимаете: что с ними будет? Их порвут на части. Поэтому все должно быть по закону. Выборы выборами – изберет народ любого, даже Тихановскую – все, значит этого народ сегодня хочет. Это будет против моей воли, но это будет выбор народа. Как я говорил, в НАТО хотите – пожалуйста. Не со мной, я туда не пойду. Но, если вы хотите туда, идите. Народ должен сам свою судьбу определить. И если придется через трудности пройти, мягко говоря, он должен через них пройти.