Александр Лукашенко: «Уеду в ту же Россию, буду жить, работать. Я, слава богу, ещё здоровый мужик»
Новости Беларуси. Темы встречи Александра Лукашенко с политическими обозревателями Беларуси и зарубежья стали одними из самых обсуждаемых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце Независимости 13 ноября работали журналисты из пяти стран – Беларуси, Казахстана, Молдовы, России и Украины. За четыре часа они смогли задать по несколько вопросов. Транзит власти, диалог с оппозицией и что ждет страну, если Лукашенко отступит.
– У меня вопрос: каким вы видите транзит власти? Будете ли вы использовать его как казахстанский опыт?
– Нет.
– Или у вас есть свой какой-то подход? И вообще, есть условия какие: вдруг вы откажетесь от президентских полномочий? Вдруг.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нет, вдруг я не откажусь. Я просто, когда надо, уйду с этого поста. Зачем вдруг? Вдруг – это опасно, взял вдруг и ушел.
Детально с принятием Конституции и прочее по срокам я планирую сейчас заявить на Всебелорусском народном собрании, как мы будем двигаться и при каких условиях – они сейчас вырабатываются. Но ни в коем случае не под давлением, ни в коем случае мы не пойдем на то, чтобы, знаете, бросить людей и уйти. Вопрос не во мне, слушайте, сколько было таких президентов? Все поняли, что бежать я никуда не собираюсь и не убегу. В спокойной тихой обстановке – я сел и уехал. Я уеду в ту же Россию, буду жить, работать. Я, слава богу, еще здоровый мужик, дети у меня есть, внуки, которые должны жить.
Я уеду и все, но вопрос не во мне – вот в них. Ну вы же понимаете: что с ними будет? Их порвут на части. Поэтому все должно быть по закону. Выборы выборами – изберет народ любого, даже Тихановскую – все, значит этого народ сегодня хочет. Это будет против моей воли, но это будет выбор народа. Как я говорил, в НАТО хотите – пожалуйста. Не со мной, я туда не пойду. Но, если вы хотите туда, идите. Народ должен сам свою судьбу определить. И если придется через трудности пройти, мягко говоря, он должен через них пройти.
Я не буду держаться за власть, ну сколько можно – я всегда об этом говорил и сейчас это повторяю. И я уверен, что подавляющее большинство населения, услышав меня, мне в этом верит. Хоть Дима говорил: «А вот они говорят, что обманет». А я никогда никого не обманывал и обманывать не собираюсь, тем более в этих условиях. Зачем? Слушайте, ну вы вот вы вникните в то, что я говорю: зачем мне вот этот обман? Лично? Нет.
Ну, кроме Беларуси, у меня ничего нет. Я лучшие свои годы положил на эту страну. Поэтому я за нее уцепился и держу, потому что понимаю, что с ней может быть. И вы знаете, что с ней будет. Вот я завтра уйду и узнаете, что ведь честных выборов сейчас не будет. Они вывалят те 40 тысяч, которые были на пике, заявят, что их полмиллиона. Заполонили Минск, а все революции, ну, образно говоря, революции, мятежи происходили в столице, а дальше провинции уже диктовали, что надо.
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