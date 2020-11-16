Александр Лукашенко: общество хочет перемен, и они замкнулись на Президенте и его полномочиях, как выход из этого – изменения в Конституцию

Новости Беларуси. Дорожный сбор: отменить или оставить? И какой наиболее оптимальный способ поддержания качества наших дорог? Президенту доложили о том, как идет работа по поиску механизма уплаты транспортного налога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Народ, общество хочет перемен, и они замкнулись на Президенте и его полномочиях, как выход из этого – изменения в Конституцию. Так?

Александр Лукашенко: один ездит с утра до ночи по этим дорогам, а другой два раза в год, а платят практически одинаково

Мы с вами недавно договорились, с руководством парламента, что для того, чтобы процентов, наверное, на 70-80 передать полномочия Президента парламенту, правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо. Я уже это во второй раз заявляю. Поэтому все вопросы, которые вы вынесли на сотне страниц Президенту, лежат в плоскости парламента и правительства. Так? Вот давайте их и решайте. Решайте, как в цивилизованном обществе.