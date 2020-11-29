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«Это полная ложь». Сергей Лавров про слухи о контактах Москвы с представителями белорусской оппозиции

29 ноября 2020 20:50
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Новости Беларуси. Об отсутствии диалога, подвижек и желании менять чаще всего говорят оппоненты действующей белорусской власти и руководители стран, в которых те нашли приют, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Это полная ложь». Сергей Лавров про слухи о контактах Москвы с представителями белорусской оппозиции-1

Возможно, некоторые из них, к слову, тоже экс-дипломаты, просто не успевают отслеживать официальную белорусскую повестку, поскольку заняты выстраиванием контактов с западными партнерами и, как говорят, с Россией. Правда, в Москве об этом ничего не слышали.

«Это полная ложь». Сергей Лавров про слухи о контактах Москвы с представителями белорусской оппозиции-4

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Он не просто высказывается о возможности неофициальных контактов с Москвой, он утверждает, что такие контакты ведутся, что они скоординированы, заявляет беспардонно, что он не может назвать фамилии, но контакты на достаточно высоком уровне. И спекулирует на тему того, будет ли дозволено мне сообщить об этом белорусским друзьям.

Хочу очень коротко ответить на ваш вопрос: это полная ложь. И лишний раз характеризует тех, кто пытается на заграничных хлебах делать себе непонятно какую карьеру.

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# Беларусь-Россия # Сергей Лавров # Павел Латушко # Фотофакт

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