Николай Щёкин: пройдёт время, и те, кто выходил под лозунгами, сами скоро попросят Лукашенко остаться Президентом

Новости Беларуси. В гостях студии «Неделя. P.S.» политолог, кандидат философских наук Николай Щекин. Юлия Бешанова, СТВ:

На этой неделе взорвалась настоящая информационная бомба, когда Президент, присутствуя в 6-й клинической больнице Минска, озвучил впервые, наверное, за 26 лет секретные сводки, которые положили ему буквально утром на стол сотрудники КГБ. Что это было и почему это было сделано именно в такой аудитории?

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Прежде всего, наверное, надо сказать большое спасибо нашим медикам, тем более 6-я клиника, не зря туда Президент приехал, не просто так. Это уникальная клиника со своими достижениями, да и главный врач Юркевич Игорь Викторович (по специальности инфекционист) уникальный и управленец, и медик. Поэтому место было выбрано тоже знаковым. Президент продемонстрировал открытость и объем информации, которым владеет, оно всегда, в общем-то, умиляет. Юлия Бешанова:

Насколько вообще это (не то чтобы предсказуемый) шаг для главы государства – вот так положить на стол, открыть карты, сводки КГБ? Николай Щекин:

Он предупреждал об этом. Он говорил, что будет об этом сообщать рано или поздно. И вот пришло время. Президент выдержал паузу, за эту паузу люди – то есть хунта так названная – себя проявила, а теперь Президент дозировано дает эту информацию. Юлия Бешанова:

Как информационное пространство отреагировало на такой шаг? Насколько эффект бомбы получился? «Все нельзя давать, большая политика делается за кулисами»

Николай Щекин:

Такой третий, скажем так, этап политтехнологического хода главы государства. Первый – 16 августа на площади Независимости. Второй заход был – посещение оппозиционеров в СИЗО. И третий заход был вчера. Я внимательно посмотрел реакцию после первого, второго и третьего заходов. Вчера те, кто проживает за рубежом, эти представители так сказать – непонятно кто по гражданству даже – была долгое время тишина, а потом они между собой стали просто ругаться. Президент добился того, чего хотел. Он вбил клин, причем уже содержательно, не просто формально, как это было в СИЗО, а содержательно. Люди теперь там, которые за рубежом, не знают, за что хвататься. И плюс к этому еще он приоткрыл лицо, как было сказано, Запада. Главный претендент на должность директора ЦРУ Майкл Морелл произнес такую фразу, что иранцев надо убивать тихо, невидимо, спокойно. Вот это и есть мораль всего Запада. И вот эту мораль глава государства сейчас раскрывает всем – дозировано, потому что все нельзя давать, большая политика делается за кулисами. И вчера вот этот ход политтехнологический, я думаю, он не последний, и до Всебелорусского народного собрания, на мой взгляд, еще 2-3 хода таких будут. И когда еще пройдет определенное время, можно будет уже говорить о конкретных механизмах налаживания обстановки внутри Беларуси. Юлия Бешанова:

Очень некрасиво прежде всего выглядели поляки. Вот одна из цитат, что будущее Беларуси принципиально для Польши, она особо рьяно отличилась в этих информационных материалах. То есть это неприкрытое вмешательство. Это что – попытка переделить Европу?

Президенту не верили. Вот теперь пошли доказательства Николай Щекин:

О том блицкриге варшавско-вильнюсском, о котором мы говорили, который подпитывался ЦРУ, мы же говорили три месяца, нам не верили, Президенту не верили. Вот теперь пошли доказательства. Юлия Бешанова:

В сентябре Варшава уступает первенство по общению с нашей оппозицией Праге. Вчера тоже был обнародован разговор Латушко с министром иностранных дел Чехии.

Попытки ввести в политическую элиту. Те, кто уехал за границу, пытаются оттуда строить какое-то правительство, насколько это вообще реально, насколько легитимно и насколько это можно обсуждать всерьез, что кто-то из-за рубежа пытается создать правительство, ведь такое было в истории не раз? «И Тихановской, и товарищу Латушко надо было бы подумать, куда бы подальше уехать, чтобы хотя бы свою жизнь спасти» Николай Щекин:

Во-первых, кто они такие и как их зовут? Вот это первый вопрос у меня. Они же никого не представляют. К великому сожалению, их мышление не позволяет даже подумать о том, что в Беларуси совершенно иная ситуация, они живут в параллельном мире. И даже когда что-то происходит здесь, в Минске, они совершенно другими категориями мыслят. Мне их жаль, потому что у них как таковой политической, да и вообще жизни, наверное, нет. И я уже говорил, что вообще-то спецслужбы, такие как европейские, не будем их уже обозначать, по истечении определенного времени таких людей в покое не оставляют либо в живых не оставляют, это реальность. Поэтому и Тихановской, и товарищу Латушко надо было бы подумать, куда бы подальше уехать, чтобы хотя бы свою жизнь спасти. По-другому не получится. И второе: мне импонирует взгляд главы государства на это – он их практически не замечает. Есть государство, есть избранный Президент, они выехали за границу, как я говорю, они граждане по паспорту, но не по сердцу, они предали свою страну. По-моему, на этом надо ставить точку. Все остальные инсинуации в Литве, Польше, в других странах будут продолжаться. Да, нам надо готовиться и к сложным вариантам, не без этого. Будут еще попытки интервенции с разных сторон, но то, что они уже проиграли своему же, как они говорят, народу, это уже факт. Юлия Бешанова:

Польше, как мне кажется, сейчас не до дел Беларуси, им бы со своими разобраться проблемами, которые возникли. «Президент сыграл очень хорошую партию. Думаю, в ближайшее время глава государства еще нас обрадует некоторыми нюансами» Николай Щекин:

Та ложь, которая идет – министр иностранных дел Сергей Лавров опроверг эту ложь относительно того, что товарищ Латушко говорил, это лишний раз доказывает, что все, безвыходная ситуация. И здесь опять-таки Президент сыграл очень хорошую партию. Думаю, в ближайшее время глава государства еще нас обрадует некоторыми нюансами.

Единственно, что удивляет по поводу этого товарища, я понимаю, что выходящие на улицу, которые выходили, они не знают систему государственного управления. Но ведь Латушко, ты же работал министром, послом, ты же знаешь всю структуру: как проходят решения, как они утверждаются, ты же знаешь систему военную, социальную, экономическую – все практически ты знаешь. Ты в курсе, ты знаешь, как срабатывает, тем более ты работал с главой государства, ты знаешь его принципиальность, неподкупность, гибкость и одновременно аналитический склад ума. Он же просто так, извините меня, не пойдет на «договорняк», как они там просят. Андрей Муковозчик: медики сейчас подвергаются усиленной информационной атаке. Это очень корпоративное сообщество

Юлия Бешанова:

Читая всю эту переписку, все эти материалы, складывается ощущение, что пытаются переделить Европу. Наверное, больше всего обидно, если можно так говорить о внешней политике, было выступление Украины. Кстати, они единственные попытались опровергнуть эту цитату, отмыться от того, что вчера прозвучало, когда они стали откровенно втягиваться в эту игру против Беларуси. Как вы оцениваете вот такое поведение украинского лидера? «Очень жаль, что руководство Украины дискредитировало отношения украинско-белорусские» Николай Щекин:

Позиция Украины нелепа, глупа, и мне очень жаль, что руководство Украины дискредитировало отношения украинско-белорусские. Вот это жаль. Понимаете, именно дискредитировало. Себя – Бог с вами, вы там живете и руководите там. Видно по глазам, по выражению главы государства, он этого тоже не ожидал. Ну, раз они пошли таким путем, значит теперь они пусть пеняют на себя. Позиция очень недальновидная. Европа никогда своих соседей за соседей как таковых не считала, для них соседи всегда были колониями, до сих пор они этого не поняли. Ментальность у европейцев такая. Вот и все.

Николай Щекин:

Единственное, что я могу сказать в связи с ситуацией, которая происходит в Европе, в мире, с приходом Байдена, как я понимаю (нечистый приход), вот теперь, наверное, люди начнут понимать, что Лукашенко как Президент должен остаться Президентом. Пройдет время и те, кто выходил под сомнительными знаменами и лозунгами, не зная даже суть этих лозунгов, они сами скоро попросят Александра Григорьевича Лукашенко остаться Президентом. Юлия Бешанова:

В поддержку того, что вы сейчас говорите, не все европейские политики так однозначно высказывались против Беларуси. Интересно, что Президент не назвал автора вот этого спича, поэтому мне было бы любопытно, если бы вы попытались определить, кто же это мог быть, кто так лестно отозвался о нас и высказал абсолютно отличную от других лидеров Евросоюза позицию по Беларуси.