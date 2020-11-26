Владимир Макей: с удовлетворением отмечаю оказываемую Россией поддержку в послевыборный период нашей стране

Новости Беларуси. Главы МИД Беларуси и России договорились о дальнейшей взаимной поддержке инициатив на международных площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны также проработали вопросы возможности снятия ограничений на передвижения между Россией и Беларусью.

Но главное – такой формат общения дает возможность внешнеполитическим ведомствам двух стран координировать вопросы международной повестки. Говорили дипломаты о перспективах интеграции в рамках не только большого евразийского партнерства, но и Союзного государства и СНГ. Беларусь, кстати, в 2021 году председательствует в Содружестве. Обсудили также миротворческий потенциал ОДКБ, взаимодействие в сфере информационной безопасности и отношения с ЕС.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

С мнениями и оценками ситуации и дальнейших перспектив совместной работы на международных площадках, евразийских структурах, СНГ, ООН, ОБСЕ и ОДКБ. Беларусь высоко ценит твердую, надежную и последовательную позицию российской стороны при обсуждении правозащитной проблематики на площадках ООН и ОБСЕ.

Недавнее мероприятие по белорусскому вопросу в Совете по правам человека и ОБСЕ, необоснованные санкционные меры, наглядно демонстрируют политизацию и нагнетание ситуации со стороны Европейского союза. Налицо явное злоупотребление правочеловеческой тематикой и применение двойных стандартов к нашим странам, которые не разделяют якобы универсальные западные ценности и дорожат собственным суверенитетом.