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В Вооружённых Силах Беларуси проходит проверка боеготовности по поручению Главнокомандующего

11 октября 2025 13:36
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Проверка боеготовности проходит в Вооруженных Силах Беларуси. Ее проводят по поручению Главнокомандующего – Президента страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минобороны уточнили, что ряд подразделений отправится в определенные районы и выполнит мероприятия, которые указаны в распоряжении. Отмечается, что проверка боеготовности проходит по руководством госсекретаря Совбеза Беларуси Александра Вольфовича.

Вольфович рассказал, какие меры принимает Беларусь по борьбе с залетевшими на нашу территорию БПЛА.

# Вооруженные силы Республики Беларусь

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