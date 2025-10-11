В Вооружённых Силах Беларуси проходит проверка боеготовности по поручению Главнокомандующего

Проверка боеготовности проходит в Вооруженных Силах Беларуси. Ее проводят по поручению Главнокомандующего – Президента страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минобороны уточнили, что ряд подразделений отправится в определенные районы и выполнит мероприятия, которые указаны в распоряжении. Отмечается, что проверка боеготовности проходит по руководством госсекретаря Совбеза Беларуси Александра Вольфовича.