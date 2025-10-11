Прямой эфир

Вайдель нанесла сильный удар по Мерцу предложением вступить в ВСУ – Филиппо

11 октября 2025 12:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Вайдель нанесла сильный удар по Мерцу предложением вступить в ВСУ – Филиппо-0

По канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу нанесен сильный удар после его слов о Российской Федерации, пишет РИА Новости.

Ранее сопредседатель и кандидат в канцлеры Германии от АдГ Алиса Вайдель в Бундестаге отметила, что поддержка Мерцем эскалации конфликта с Москвой говорит о целесообразности его вступления в ряды ВС Украины и его личного участия в боевых действиях на передовой.

На нанесение Вайдель сильного удара «по Мерцу и евроястребам!» указал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Политик также выступил с призывом к Эммануэлю Макрону, Урсуле фон дер Ляйен и другим политическим деятелям пойти самим воевать с РФ.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Фридрих Мерц # Эммануэль Макрон # Урсула фон дер Ляйен # Флориан Филиппо

Другие новости рубрики

Все новости
США вводят 100% пошлины на экспорт из КНР
11 октября 2025 11:40

США вводят 100% пошлины на экспорт из КНР

ПВО РФ за ночь сбила 42 украинских беспилотника
11 октября 2025 11:11

ПВО РФ за ночь сбила 42 украинских беспилотника

Орбан: в Венгрии собирают подписи против военных планов Брюсселя
11 октября 2025 10:55

Орбан: в Венгрии собирают подписи против военных планов Брюсселя