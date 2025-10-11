По канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу нанесен сильный удар после его слов о Российской Федерации, пишет РИА Новости.

Ранее сопредседатель и кандидат в канцлеры Германии от АдГ Алиса Вайдель в Бундестаге отметила, что поддержка Мерцем эскалации конфликта с Москвой говорит о целесообразности его вступления в ряды ВС Украины и его личного участия в боевых действиях на передовой.

На нанесение Вайдель сильного удара «по Мерцу и евроястребам!» указал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Политик также выступил с призывом к Эммануэлю Макрону, Урсуле фон дер Ляйен и другим политическим деятелям пойти самим воевать с РФ.

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