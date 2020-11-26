«Мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с Российской Федерацией». Что обсуждали на встрече Александр Лукашенко и Сергей Лавров

Новости Беларуси. Беларусь и Россия нуждаются в усилении отношений, однако ни о какой перезагрузке речи не идет. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко 26 ноября на встрече с главой российской дипломатии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сергей Лавров прилетел в Минск для участия в совместной коллегии внешнеполитических ведомств. Важнейшие темы и союзной, и международной повестки дня обсудили во Дворце Независимости.

Минск и Москва констатируют сходство позиций по большинству вопросов и абсолютное желание укреплять отношения: и двусторонние, и совместную позицию на международной арене. Не обошли стороной и одну из самых актуальных мировых тем – ситуацию в Нагорном Карабахе и вклад России в разрешение конфликта в этом регионе. Детали разговора у Юлии Бешановой.

Гость, которого 26 ноября принимали во Дворце Независимости, в особом представлении не нуждается. Сергей Лавров – министр иностранных дел России – персона известная и влиятельная. В Минск руководитель внешнеполитического ведомства нашего стратегического партнера прибыл по дипломатическим делам – на совместное заседании коллегии двух МИДов.

Но встреча с белорусским лидером, пожалуй, самый важный пункт двухдневного визита. Возможность сверить часы и удостовериться в приверженности двух государств союзным ценностям. Александр Лукашенко отметил: Беларусь хочет и в дальнейшем иметь братские отношения с Россией Александр Лукашенко – Сергею Лаврову: очень много разговоров о том, как будут развиваться белорусско-российские отношения

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с Российской Федерацией. Я ничего нового не сказал. Я всегда об этом говорил. Просто не всегда, слушая меня, хотели это подчеркивать и повторять, особенно в России. Видимо, кому-то это было невыгодно, но время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений. Уверен, что этого руководство России сегодня хочет и предпочитает такие отношения. Союзнические связи означают и то, что Беларусь и Россия на международной арене играют в унисон. Придерживаются стратегии невмешательства во внутренние дела других государств и готовы, как было уже не раз, оказать содействие в мирном урегулировании любых конфликтов. Как пример – ситуация между Арменией и Азербайджаном. В Нагорном Карабахе гибель людей прекратить удалось во многом благодаря Москве.

Александр Лукашенко:

Очень хотел бы вас поздравить с тем, что произошло на Кавказе. Вы просто молодцы. Ясно, что без издержек не бывает: и критика будет, и все будет. Но то, что во многом благодаря России прекратилась эта бойня, что там не гибнут люди и что, в принципе, пусть в начале пути мы находимся там, но начали этот долгий путь к нормализации на Кавказе отношений – это очень позитивный и хороший знак. Мы именно такой позиции придерживаемся. Я изначально очень глубоко был погружен в эти проблемы, очень хорошо их знаю, много раз обсуждали, в основном вчетвером: Президент России, два Президента – Армении и Азербайджана, и мне пришлось в этом участвовать. Казалось бы, всемирная пандемия поставила на паузу не только мировую экономику, но и внешнюю политику. Но сегодняшняя встреча доказывает: движению к общей цели вирусы не помеха.

В кабинете у Президента говорили о работе интеграционных объединений. Россия завершает свое председательство в ОДКБ. На 11 декабря запланирован Совет коллективной безопасности на уровне глав стран – участниц Договора в онлайн-формате. Параллельно Беларусь сейчас возглавляет Евразийский экономический союз. От слаженных действий Минска и Москвы на внешнеполитических площадках напрямую зависит и развитие СНГ. Затронули в разговоре сегодня и отношения Беларуси и России со странами Запада. Сергей Лавров: у нас есть Союзное государство, нам есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость Сергей Лавров подтвердил: все договоренности между первыми лицами Беларуси и России в силе. Заручившись поддержкой Президента, продолжили общение дипломаты уже в стенах МИДа.

Вообще, совместная коллегия для внешнеполитических ведомств двух стран – формат традиционный. Но в 2020 году ее проведение из-за пандемии было под сомнением. И то, что стороны все-таки собрались очно, о многом говорит. Сверка часов по вопросам внешней политики в основном касалась интеграции на самых разных уровнях – от Союзного государства и СНГ до «интеграции интеграций» – большого евразийского партнерства.

Беларусь, кстати, в 2021 году председательствует в Содружестве. В планах – усилить авторитет этой организации на международной арене. Есть идеи, например, «вплести» в эту концепцию и глобальную инициативу Китая «Один пояс – один путь». Подведение итогов для прессы слегка притормозил технический форс-мажор. Но Владимир Макей дипломатично отшучивается. Кажется, даже эта заминка вторит повестке встречи.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Это еще раз подтверждает необходимость того, какое внимание надо уделять вопросам международной информационной безопасности. Да, Сергей Викторович? Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Да.