Звёзды эстрады на день стали работниками завода. Вот как это было

Наша столица – крупный промышленный центр. Здесь размещаются более двух сотен производственных гигантов, которые выпускают известную во всем мире продукцию. Кстати, на праздничной неделе некоторые минские заводы открыли свои проходные для звезд белорусского шоубиза. Артисты эстрады могли себя попробовать в одной из рабочих профессий. Есть информация, что новых коллег заводчане приняли в свои ряды.

Юлия Минич, корреспондент:

В течение недели звезды белорусского шоу-бизнеса посещали промышленные предприятия столицы и демонстрировали свое мастерство не только на сцене, но и в цехах. Собирали машины, выпускали конфеты, печенье, мороженное. Как он было, вспомним сейчас.

Первой отправилась на Минский тракторный завод заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева. Популярная исполнительница не растерялась. Инструктаж по технике безопасности, выдача спецодежды – и в цех. Артистка встала за конвейер и поучаствовала в сборке трактора. После рабочего дня обед в столовой предприятия. И приятный сюрприз – сертификат о прохождении обучения. А затем Ирина Дорофеева исполнила свои популярные хиты для сотрудников завода. «Хочется знать, чем живет трудовой коллектив». Ирина Дорофеева попробовала себя в роли слесаря на МТЗ – подробности здесь.

Затем эстафету приняли участники группы «Дрозды». Медийных персон радушно приняла столичная кондитерская фабрика. Они познакомились с работой предприятия и ассортиментом продукции. А также научились правильно замешивать тесто. По мнению артистов, самое сложное в работе – это не съесть сладости. «Мы все кушали это печенье». Участники группы «Дрозды» побывали на кондитерской фабрике в Минске. Вот их эмоции – подробности здесь.

А участники группы AURA (Юлия Быкова и Евгений Олейник) попробовали себя в роли машиностроителей на МАЗе. Рабочий день знаменитых гостей распланировали по минутам. Они попали на автобусное производство, где познакомились с выпускаемой техникой. Артисты оценили новые модели. Подарком заводчанами стали музыкальные композиции. Звезда на заводе. Группа AURA целый день работала на МАЗе, а потом дала концерт – подробнее здесь.