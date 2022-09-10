Прямой эфир

Какая погода ждёт белорусов в середине сентября? Подробный прогноз по областям

10 сентября 2022 16:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ценителям настоящей осенней романтики дождь не помеха, даже наоборот – возможность насладиться уютной атмосферой. А что думают по этому поводу наши синоптики? Ждать ли осадков на предстоящей неделе? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».

Погода в стране с начала недели ожидается пасмурная и зябкая. Атмосферное давление в пределах нормы. Средняя температура воздуха будет колебаться в пределах +8...+13 °C. В среду, 14 сентября, погода улучшится и вновь появится солнце, столбик термометра же поднимется на 2-3 градуса. Такая погода сохранится до конца недели.

В Москве +17°C, в Мадриде +34°C. О погоде в Европе на неделю с 12 по 18 сентября читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

Какая погода ждёт белорусов в середине сентября? Подробный прогноз по областям-1

Какая погода ждёт белорусов в середине сентября? Подробный прогноз по областям-3

Какая погода ждёт белорусов в середине сентября? Подробный прогноз по областям-5

Какая погода ждёт белорусов в середине сентября? Подробный прогноз по областям-7

Какая погода ждёт белорусов в середине сентября? Подробный прогноз по областям-9

Какая погода ждёт белорусов в середине сентября? Подробный прогноз по областям-11

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Можем саблю из ножен извлечь?» Автор фестиваля «Мінск старажытны» пообщался с ведущими СТВ в костюме войта
10 сентября 2022 16:21

«Можем саблю из ножен извлечь?» Автор фестиваля «Мінск старажытны» пообщался с ведущими СТВ в костюме войта

Впервые в истории телевидения – в прямом эфире церемония бракосочетания! Прямо в День города
10 сентября 2022 16:16

Впервые в истории телевидения – в прямом эфире церемония бракосочетания! Прямо в День города

Владимир Кухарев рассказал, как налаживали экономические отношения с российскими регионами
10 сентября 2022 16:09

Владимир Кухарев рассказал, как налаживали экономические отношения с российскими регионами