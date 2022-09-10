Какая погода ждёт белорусов в середине сентября? Подробный прогноз по областям

Ценителям настоящей осенней романтики дождь не помеха, даже наоборот – возможность насладиться уютной атмосферой. А что думают по этому поводу наши синоптики? Ждать ли осадков на предстоящей неделе? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».

Погода в стране с начала недели ожидается пасмурная и зябкая. Атмосферное давление в пределах нормы. Средняя температура воздуха будет колебаться в пределах +8...+13 °C. В среду, 14 сентября, погода улучшится и вновь появится солнце, столбик термометра же поднимется на 2-3 градуса. Такая погода сохранится до конца недели.

В Москве +17°C, в Мадриде +34°C. О погоде в Европе на неделю с 12 по 18 сентября читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.