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В ЧБ по баскетболу среди женских команд прошли две игры

05 ноября 2025 20:14
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В чемпионате Беларуси по баскетболу среди женских команд прошли два поединка. В Гомеле местный клуб принимал молодежную команду клуба «Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гостьи не оставили шансов своим визави, уже в большому перерыву они обеспечили себе задел в 24 очка. В дальнейшем столичный коллектив продолжил наращивать преимущество и праздновали более чем убедительную викторию с разгромным результатом 84:28. 

В другом противостоянии игрового дня баскетболистки «Горизонта» принимали молодежку гродненской «Олимпии». И здесь ожидаемо расстановка сил оказалась на стороне хозяек площадки, они контролировали ход дуэли, больше владели мячом и хорошо проявили себя как в атаке, так и в обороне. 

Подопечные Натальи Трофимовой одержали победу и вырвались в лидеры национального первенства, но у «Минска» есть игра в запасе.

# Баскетбол

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