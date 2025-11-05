В ЧБ по баскетболу среди женских команд прошли две игры

В чемпионате Беларуси по баскетболу среди женских команд прошли два поединка. В Гомеле местный клуб принимал молодежную команду клуба «Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гостьи не оставили шансов своим визави, уже в большому перерыву они обеспечили себе задел в 24 очка. В дальнейшем столичный коллектив продолжил наращивать преимущество и праздновали более чем убедительную викторию с разгромным результатом 84:28.

В другом противостоянии игрового дня баскетболистки «Горизонта» принимали молодежку гродненской «Олимпии». И здесь ожидаемо расстановка сил оказалась на стороне хозяек площадки, они контролировали ход дуэли, больше владели мячом и хорошо проявили себя как в атаке, так и в обороне.

Подопечные Натальи Трофимовой одержали победу и вырвались в лидеры национального первенства, но у «Минска» есть игра в запасе.