Международный турнир по хоккею Кубок Президентского спортивного клуба стартовал в Минске

В Минске стартовал международный турнир по хоккею Кубок Президентского спортивного клуба, в котором принимают участие юниорские и юношеские команды Беларуси, России и Казахстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Трибуны на стартовый матч, конечно, не пестрили зрителями. Но болельщиков было достаточно, чтобы поднять настроение участникам. А в этой игре клюшки скрестили 18-летний хоккеисты сборной Беларуси и Казахстана. Первый период завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев льда. В стане белорусов один из голкиперов, Михаил Бурунов, воспитанник оршанского «Локомотива». Поддержать национальную команду и Михаила прибыли более 50 самых преданных болельщиков.

Я пришел болеть за «Беларусь U-18», потому что это моя любимая команда.

Я мечтаю стать великим хоккеистом.

Победит Беларусь, потому что мы за нее будем болеть.

Я хочу выступить за сборную Беларуси на Олимпийских играх.