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Международный турнир по хоккею Кубок Президентского спортивного клуба стартовал в Минске

05 ноября 2025 19:16
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В Минске стартовал международный турнир по хоккею Кубок Президентского спортивного клуба, в котором принимают участие юниорские и юношеские команды Беларуси, России и Казахстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Международный турнир по хоккею Кубок Президентского спортивного клуба стартовал в Минске-2

Трибуны на стартовый матч, конечно, не пестрили зрителями. Но болельщиков было достаточно, чтобы поднять настроение участникам. А в этой игре клюшки скрестили 18-летний хоккеисты сборной Беларуси и Казахстана. Первый период завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев льда. В стане белорусов один из голкиперов, Михаил Бурунов, воспитанник оршанского «Локомотива». Поддержать национальную команду и Михаила прибыли более 50 самых преданных болельщиков.

Международный турнир по хоккею Кубок Президентского спортивного клуба стартовал в Минске-4

Я пришел болеть за «Беларусь U-18», потому что это моя любимая команда. 

Международный турнир по хоккею Кубок Президентского спортивного клуба стартовал в Минске-6

Я мечтаю стать великим хоккеистом. 

Международный турнир по хоккею Кубок Президентского спортивного клуба стартовал в Минске-8

Победит Беларусь, потому что мы за нее будем болеть. 

Международный турнир по хоккею Кубок Президентского спортивного клуба стартовал в Минске-10

Я хочу выступить за сборную Беларуси на Олимпийских играх. 

Международный турнир по хоккею Кубок Президентского спортивного клуба стартовал в Минске-12

Мы привезли из нашей команды лучших игроков.

Игра действительно завораживает этих ребят, которые делают только первые шаги в большом хоккее. И в клубе «Локомотив» ставки именно на молодое поколение.

Подробнее в видео.

# Хоккей

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