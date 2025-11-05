800-летие отметил Свято-Елисеевский Лавришевский мужской монастырь

Один из древнейших духовных центров Беларуси, Свято-Елисеевский Лавришевский мужской монастырь, 800 лет стоит на службе веры. 5 ноября под сводами обители собрались тысячи паломников из разных регионов страны и из-за рубежа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжества в честь юбилея монастыря начались с богослужебного молебна и чтения акафиста преподобному Елисею Лавришевскому, чьим молитвенным трудом и была основана обитель.

После состоялось освящение новой часовни в честь Жировичской иконы Божией Матери. Здание – очередной важный шаг в реализации грандиозного проекта по созданию уникальной аллеи православных святынь по периметру монастырской территории. В будущем комплекс будет включать 33 часовни, посвященные ключевым вехам церковной истории, великим святым и чтимым образам.

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси: На территории СНГ есть, несомненно, обители, которые также были примерно в этот период основаны, но далеко не все сохранились. Некоторые возрождаются, в некоторых хранится лишь историческая память. Важно как можно шире погружаться в историю, чтобы мы в различных точках нашей земли видели эту связь с небом.

Игумен Аристарх (Дроздов), наместник Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря:

Сегодня у нас столько архиереев было, столько батюшек приехало, столько паломников, несмотря, что это рабочий день. Все дружно помолились, единодушно, в таком согласии. И, знаете, в теперешнем мире, когда смотришь, что люди разобщаются, то когда приходится видеть людей сообщающихся и объединенных, это особенно сердце радует.

Пережив века, войны и периоды забвения, монастырь сегодня активно восстанавливается и предстает во всем своем величии. На обширной территории уже действуют четыре храма, а непрекращающиеся строительные работы открывают новую яркую главу в летописи бесценного достояния национальной культуры и оплота православной веры.