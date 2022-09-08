«Нелёгкий труд – делать эти сладкие вещи». Справился ли Анатолий Ярмоленко с ролью кондитера на фабрике?

Новости Беларуси. Анатолий Ярмоленко примерил на себя роль кондитера. Народный артист Беларуси поучаствовал в проекте «Звезда на заводе», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Рабочий день на кондитерской фабрике начался с инструктажа по технике безопасности, примерки рабочей формы и экскурсии по предприятию. Буквально за одну смену Анатолий Ярмоленко и белорусский поэт Леонид Дранько-Майсюк успели не только познакомиться с процессом производства любимых всеми белорусами конфет, но и принять участие в их создании. А ведь это дело трудоемкое и ответственное.

Дина Даргевич, изготовитель шоколада цеха кондитерской фабрики:

Анатолий Иванович молодец! Справился с основной задачей. У него получилось все хорошо.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Много раз я покупал продукцию этого предприятия, много пробовал, всегда было качественно. Новейшее оборудование, чистота, люди работают, люди делают свое дело. Это нелегкий труд – делать эти сладкие вещи. Мне нравится, что я имел возможность посмотреть и прикоснуться к производству той продукции, которую я люблю, ценю. И ценят все члены моей семьи, коллектива, я думаю, что и вся страна.