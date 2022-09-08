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«Нелёгкий труд – делать эти сладкие вещи». Справился ли Анатолий Ярмоленко с ролью кондитера на фабрике?

08 сентября 2022 14:02
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Новости Беларуси. Анатолий Ярмоленко примерил на себя роль кондитера. Народный артист Беларуси поучаствовал в проекте «Звезда на заводе», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Нелёгкий труд – делать эти сладкие вещи». Справился ли Анатолий Ярмоленко с ролью кондитера на фабрике?-1

Рабочий день на кондитерской фабрике начался с инструктажа по технике безопасности, примерки рабочей формы и экскурсии по предприятию. Буквально за одну смену Анатолий Ярмоленко и белорусский поэт Леонид Дранько-Майсюк успели не только познакомиться с процессом производства любимых всеми белорусами конфет, но и принять участие в их создании. А ведь это дело трудоемкое и ответственное.

«Нелёгкий труд – делать эти сладкие вещи». Справился ли Анатолий Ярмоленко с ролью кондитера на фабрике?-4

Дина Даргевич, изготовитель шоколада цеха кондитерской фабрики:
Анатолий Иванович молодец! Справился с основной задачей. У него получилось все хорошо.

«Нелёгкий труд – делать эти сладкие вещи». Справился ли Анатолий Ярмоленко с ролью кондитера на фабрике?-7

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:
Много раз я покупал продукцию этого предприятия, много пробовал, всегда было качественно. Новейшее оборудование, чистота, люди работают, люди делают свое дело. Это нелегкий труд – делать эти сладкие вещи. Мне нравится, что я имел возможность посмотреть и прикоснуться к производству той продукции, которую я люблю, ценю. И ценят все члены моей семьи, коллектива, я думаю, что и вся страна.

«Нелёгкий труд – делать эти сладкие вещи». Справился ли Анатолий Ярмоленко с ролью кондитера на фабрике?-10

Коллектив фабрики презентовал мастеру белорусской сцены шоколадную картину. В свою очередь Анатолий Ярмоленко подарил работникам предприятия праздничный концерт.

# Предприятия Беларуси # общество # Анатолий Ярмоленко # Дина Даргевич # Леонид Дранько-Майсюк # Фотофакт

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