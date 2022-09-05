«Хочется знать, чем живёт трудовой коллектив». Ирина Дорофеева попробовала себя в роли слесаря на МТЗ

Новости Беларуси. Талантливый человек талантлив во всем. В Минске начался познавательно-развлекательный проект «Звезда на заводе», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Талантливый человек талантлив во всем. В Минске начался познавательно-развлекательный проект «Звезда на заводе», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Всю неделю представители белорусского шоу-бизнеса будут посещать промышленные предприятия Минска. Попробовала себя в новой роли и заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева. Минский тракторный завод радушно принял звезду в своих стенах. Певице выдали спецодежду и удостоверение сотрудника, провели инструктаж по технике безопасности. А дальше – в цех. Артистка не растерялась на конвейере и достойно справилась с поставленной задачей, активно участвовала в сборе трактора.
Алексей Портной, исполняющий обязанности начальника цеха Минского тракторного завода:
Почему бы специалисту другой отрасли не попробовать себя в роли слесаря механосборочных работ? Я думаю, что этот опыт будет полезен как для Ирины, так и интересен для нашего коллектива. Ирина сегодня собирала самый массовый трактор – серийный 82.1, который собирается уже десятилетиями на главном конвейере.
Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Беларуси:
Когда ты выходишь к зрителю, очень хочется знать, чем живет трудовой коллектив, как он трудится. И когда ты изнутри понимаешь, что такое производство, что такое большая дружная семья, ты по-другому выступаешь. Потому что ты пережил вместе с ними хотя бы один трудовой день.
Это высокотехнологичное производство такое ответственное, потому что надо все успеть фактически за пять минут. Потому что конвейер движется очень быстро, ничего не пропустить, закрутить.
Артем Каменко, слесарь механосборочных работ Минского тракторного завода:
Человек, который умеет что-то делать, делает всегда все хорошо. И конечно, если что-то не получится, мы поможем, подскажем.
Вместе с новыми коллегами по цеху Ирина Дорофеева также отправилась на обед. А приятным завершением рабочего дня стал праздничный концерт заслуженной артистки. В проекте «Звезда на заводе» белорусские певцы на день становятся полноценными работниками предприятий. Следующими примерят на себя новое амплуа участники группы «Дрозды». Им предстоит стать работниками кондитерской фабрики.