«Хочется знать, чем живёт трудовой коллектив». Ирина Дорофеева попробовала себя в роли слесаря на МТЗ

Новости Беларуси. Талантливый человек талантлив во всем. В Минске начался познавательно-развлекательный проект «Звезда на заводе», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всю неделю представители белорусского шоу-бизнеса будут посещать промышленные предприятия Минска. Попробовала себя в новой роли и заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева. Минский тракторный завод радушно принял звезду в своих стенах. Певице выдали спецодежду и удостоверение сотрудника, провели инструктаж по технике безопасности. А дальше – в цех. Артистка не растерялась на конвейере и достойно справилась с поставленной задачей, активно участвовала в сборе трактора.

Алексей Портной, исполняющий обязанности начальника цеха Минского тракторного завода: Почему бы специалисту другой отрасли не попробовать себя в роли слесаря механосборочных работ? Я думаю, что этот опыт будет полезен как для Ирины, так и интересен для нашего коллектива. Ирина сегодня собирала самый массовый трактор – серийный 82.1, который собирается уже десятилетиями на главном конвейере.

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Беларуси:

Когда ты выходишь к зрителю, очень хочется знать, чем живет трудовой коллектив, как он трудится. И когда ты изнутри понимаешь, что такое производство, что такое большая дружная семья, ты по-другому выступаешь. Потому что ты пережил вместе с ними хотя бы один трудовой день.

Это высокотехнологичное производство такое ответственное, потому что надо все успеть фактически за пять минут. Потому что конвейер движется очень быстро, ничего не пропустить, закрутить.