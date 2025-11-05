Магазин с белорусским мороженым появится в Шанхае. Что ещё пришлось по вкусу китайскому покупателю
Сделано в Беларуси, а интерес вызывает во всем мире. Наша страна принимает участие в Китайской международной выставке импорта. В Шанхае показывают продукцию, знакомят с брендами и налаживают мосты сотрудничества представители из более чем 150 стран и регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно благодаря этой площадке все больше качественных, уникальных и традиционных экспортных товаров из Беларуси постепенно завоевывают рынок Китая.
Международная выставка импорта только начала свою работу, а у белорусов уже есть новые договоренности. Буквально накануне ударили по рукам. В Шанхае появится магазин с белорусским мороженым. Пока один. Уже согласовали адрес, а в планах десяток таких. Юань делится подробностями удачного проекта. Китайцы попробовали, им понравилось, и дело за малым.
Юань Минцзе, бизнесмен (Китай):
Белорусское мороженое очень вкусное, качественное и натуральное. Все в Китае знают, что белорусское мороженое очень вкусное.
Но такой результат иногда дается не сладко. От бизнес-идеи до ее реализации может пройти несколько месяцев и даже год. Такова деловая специфика Китая, рассказывает китайский бизнесмен. Алан Вонг развивает глобальную цифровую торговую платформу. Белорусское качество ценит высоко. Но только пока наши онлайн-полки на его сервисе пустуют. А ведь могли бы занять свою нишу.
Алан Вонг, бизнесмен (Китай):
Мы выбираем хорошую продукцию для продажи на своей платформе. Да, из Беларуси. Это свинина, говядина, другие виды мяса.
Беларусь сегодня пересматривает структуру своего экспорта в Китай. Акцент – на готовом продукте с высокой добавленной стоимостью. Спрос есть. А шанхайская выставка – еще один способ представить весь потенциал покупателю.
Артем Макаревич, заместитель генерального директора предприятия «НПО Центр»:
Мы занимаемся инжинирингом и производством оборудования для горнодобывающей промышленности, для получения строительных материалов. И Китай, конечно же, как развивающаяся страна, очень интересен нам в первую очередь в этой сфере. То есть наши технологии, наше оборудование могут значительно повысить технологические процессы.
Святослав Покора, начальник коммерческого отдела предприятия по переработке масличных культур:
Наших партнеров в Китае действительно устраивает наше качество, белорусское, отечественное. Мы уверены в нем, работаем над тем, чтобы производить действительно очень хороший продукт. И я думаю, это подкупает наших покупателей.
В первый день выставки белорусскую площадку успели оценить и блогеры. Общий язык уж точно найдется. Было бы желание, пусть и с помощью переводчика. Хотя есть вещи, которые в переводе не нуждаются.
– Попробовала, сделано из картошки, очень вкусно.
– Это драник.
– А, драник.
Так высоко оцененное китайской журналисткой национальное блюдо – дело рук нашего шеф-повара. Обещает накормить всех. Два мешка картошки уже ждут своего часа.
Антон Каленик, шеф-повар:
Будем угощать людей нашим белорусским качеством, радушием, вкусом и настроением.
Белорусская национальная экспозиция начнет работу 6 ноября. А пока первые гости знакомство с нашей страной начинают с погружения в культуру.
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