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Новости по тегу #Анатолий Ярмоленко

Ярмоленко: когда выхожу на сцену, всегда благодарю россиян, что они поняли, приняли и полюбили наши песни
18 июля 2025 16:12

Ярмоленко: когда выхожу на сцену, всегда благодарю россиян, что они поняли, приняли и полюбили наши песни

«Это не о деньгах, это о душе!» Чем в 2025-м удивил «Славянский базар» и каков его главный секрет?
13 июля 2025 18:09

«Это не о деньгах, это о душе!» Чем в 2025-м удивил «Славянский базар» и каков его главный секрет?

Анатолий Ярмоленко про «Славянский базар»: это мировой бренд, подобных мероприятий сегодня нет
12 июля 2025 07:53

Анатолий Ярмоленко про «Славянский базар»: это мировой бренд, подобных мероприятий сегодня нет

Десятки голосов слились воедино! Как принимали «Марафон единства» в Орше?
07 декабря 2024 17:59

Десятки голосов слились воедино! Как принимали «Марафон единства» в Орше?

«Мы братья, и поэтому мы должны всегда быть вместе» – артисты Беларуси и России о Союзном государстве
26 июля 2024 15:34

«Мы братья, и поэтому мы должны всегда быть вместе» – артисты Беларуси и России о Союзном государстве

«Народ не разделишь политикой». Иностранные артисты стали участниками гала-концерта в Александрии
07 июля 2024 10:54

«Народ не разделишь политикой». Иностранные артисты стали участниками гала-концерта в Александрии

Пустовой: ВНС – это коллективный Лукашенко. И от каждого из делегатов зависит, какой будет Беларусь
24 апреля 2024 19:49

Пустовой: ВНС – это коллективный Лукашенко. И от каждого из делегатов зависит, какой будет Беларусь

Анатолий Ярмоленко стал почётным гражданином Гомеля. Город над Сожем празднует день рождения
16 сентября 2023 17:20

Анатолий Ярмоленко стал почётным гражданином Гомеля. Город над Сожем празднует день рождения

Алехно, Солодуха, Ярмоленко. На «Славянском базаре» пройдёт первый вечерний концерт
12 июля 2023 07:41

Алехно, Солодуха, Ярмоленко. На «Славянском базаре» пройдёт первый вечерний концерт

С участием Валерии, Долиной и других. Директор Дворца Республики о фишках праздничного юбилейного концерта
25 ноября 2022 19:19

С участием Валерии, Долиной и других. Директор Дворца Республики о фишках праздничного юбилейного концерта

Народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко празднует юбилей
15 ноября 2022 07:50

Народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко празднует юбилей

Звёзды эстрады на день стали работниками завода. Вот как это было
10 сентября 2022 17:06

Звёзды эстрады на день стали работниками завода. Вот как это было