Новости по тегу #Анатолий Ярмоленко

Под аккомпанемент сводного оркестра на фестивальной сцене выступили мэтры белорусской и российской эстрады: Анатолий Ярмоленко, Лариса Долина, Владимир и Марина Девятовы, Александр Панайотов.
Глеб Лапицкий: «Тут нет безразличных людей. Это не о деньгах, не о гонорарах, это не о бизнесе, это о душе. Душу нельзя оценить и купить».
Фестивальный Витебск продолжает жить в ритме праздника. Гала-концерт артистов эстрады Беларуси и России с аншлагом прогремел накануне на главной площадке «Славянского базара».
На этой ноте с Витебским регионом марафон прощается. Следующая остановка – Барановичи. Туда проект приедет уже на следующей неделе. Затем эстафету примет Брест.
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